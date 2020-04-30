Коронавирус

сегодня, 18:19

1 мая в Липецке продезинфицируют улицы и остановки

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#коронавирус
1 мая в Липецке продезинфицируют улицы и остановки

Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, завтра в городе в рамках профилактических работ по снижению распространения коронавирусной инфекции проведут санитарную обработку улиц и остановок общественного транспорта. 

Специальные бригады проведут дезинфекцию улиц Московской, Гагарина, Космонавтов, Зегеля, Советской и Ленина, площадей Соборной и Победы. 

На улицах Студеновской, Карла Либкнехта, Баумана, Ковалева, Ушинского, а также на площади Заводской и в районах Желтые Пески и Сселки проведут санобработку остановочных павильонов. 

Дезинфицировать улицы и остановочные павильоны будут с применением средства «Максимус». По словам сотрудников управления благоустройства, оно убивает бактерии и вирусы, но при этом безопасно для людей и животных.
 
Для обработки улиц задействовуют пять поливомоечных машин. Дезинфекцию остановок проведут с помощью малогабаритной техники, которую обычно используют для мытья тротуаров.

5 806
#коронавирус

Комментарии (5)

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воннный автохам

51 минуту назад
прошу убедительно продезинфицировать внутридомовые территории домов 3, 3/1, 14, 20 военного городка Ежедневно презжают работники авиацнтра в наши придомовые территории со своими вирусами. А таккже их поставщики со своими вирусами. Сдохнем в их грязи
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гость

сегодня, 18:47
а дворы??
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Мужик

сегодня, 18:46
Вот почему, не вчера и не послезавтра? А именно надо Первого мая, праздник, день солидарности трудящихся, вечно надо все обгадить!
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На Советской еще

сегодня, 18:44
Обработайте липецкий горсовет, что б там ни одной заразы не было
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///

сегодня, 18:33
А что же пр. Мира не обработают, тем более по. Мира, там такой поток людей - из Силикатного, Дачного, Матырского ...
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