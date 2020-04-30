сегодня, 18:19
1 мая в Липецке продезинфицируют улицы и остановки
Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, завтра в городе в рамках профилактических работ по снижению распространения коронавирусной инфекции проведут санитарную обработку улиц и остановок общественного транспорта.
На улицах Студеновской, Карла Либкнехта, Баумана, Ковалева, Ушинского, а также на площади Заводской и в районах Желтые Пески и Сселки проведут санобработку остановочных павильонов.
Дезинфицировать улицы и остановочные павильоны будут с применением средства «Максимус». По словам сотрудников управления благоустройства, оно убивает бактерии и вирусы, но при этом безопасно для людей и животных.
Для обработки улиц задействовуют пять поливомоечных машин. Дезинфекцию остановок проведут с помощью малогабаритной техники, которую обычно используют для мытья тротуаров.
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