1 мая в Липецке продезинфицируют улицы и остановки

Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, завтра в городе в рамках профилактических работ по снижению распространения коронавирусной инфекции проведут санитарную обработку улиц и остановок общественного транспорта.

Специальные бригады проведут дезинфекцию улиц Московской, Гагарина, Космонавтов, Зегеля, Советской и Ленина, площадей Соборной и Победы.



На улицах Студеновской, Карла Либкнехта, Баумана, Ковалева, Ушинского, а также на площади Заводской и в районах Желтые Пески и Сселки проведут санобработку остановочных павильонов.



Дезинфицировать улицы и остановочные павильоны будут с применением средства «Максимус». По словам сотрудников управления благоустройства, оно убивает бактерии и вирусы, но при этом безопасно для людей и животных.



Для обработки улиц задействовуют пять поливомоечных машин. Дезинфекцию остановок проведут с помощью малогабаритной техники, которую обычно используют для мытья тротуаров.



