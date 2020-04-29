57 минут назад
Чиновник попал под следствие из-за сгоревших 24 сельских домов
Начальник муниципального учреждения стал фигурантом уголовного дела после серьезного пожара, который уничтожил более 20 домов в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области.
По версии следствия, начальник муниципального казенного учреждения допустил халатность при обеспечении противопожарного режима на вверенной ему территории. В результате чего 23 апреля в селе Постниково Ижморского района огнем уничтожено 24 строения, из которых 18 жилых домов.
Пожар обошелся без пострадавших, однако жилья лишились 44 человека, 12 из них - несовершеннолетние.