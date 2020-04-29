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57 минут назад

Чиновник попал под следствие из-за сгоревших 24 сельских домов

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#пожар
Чиновник попал под следствие из-за сгоревших 24 сельских домов

Начальник муниципального учреждения стал фигурантом уголовного дела после серьезного пожара, который уничтожил более 20 домов в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области.

Уголовное дело в отношении начальника муниципального казенного учреждения (Постниковского территориального отделения) возбуждено по  ч.1 ст.293 УК  РФ (халатность), сообщает VSE42.RU.

По версии следствия, начальник муниципального казенного учреждения допустил халатность при обеспечении противопожарного режима на вверенной ему территории. В результате чего 23 апреля в селе Постниково Ижморского района огнем уничтожено 24 строения, из которых 18 жилых домов.

Пожар обошелся без пострадавших, однако жилья лишились 44 человека, 12 из них - несовершеннолетние.

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#пожар

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