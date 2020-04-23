Погода в Липецке

сегодня, 11:28

В ближайшие часы ветер в Липецке усилится

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#ветер
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В ближайшие часы ветер в Липецке усилится
В ближайшие 1-6 часов в Липецке ожидается  усиление западного ветра порывы  до 17 м/с. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС
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#ветер
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Комментарии (2)

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сонный пожарник

13 минут назад
а кода нас будут спасать от никотиновой зависимости ,у нас уже все ухи опухли от безделья и этой заразы и мы прокурили весь семейный бюджет, аууууу люди
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Одни наводят

сегодня, 11:47
панику с коронавирусом ,другие ,МЧС пугает сильным ветром !
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