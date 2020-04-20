сегодня, 17:43
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу атлантического циклона, погода останется неустойчивой, с небольшими дождями и порывистым ветром. Среднесуточная температура составит 2-5 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем также небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.
День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.
Ник"А"69