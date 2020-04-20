Погода в Липецке

сегодня, 17:43

В Липецкой области небольшие дожди и до +13

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#дождь
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В Липецкой области небольшие дожди и до +13

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу атлантического циклона, погода останется неустойчивой, с небольшими дождями и порывистым ветром. Среднесуточная температура составит 2-5 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем местами также пройдут небольшие дожди. Ветер северный, 8-13м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - от 8 до 13 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем также небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.  

День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза. 

 
1 685
#дождь
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Комментарии (1)

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Ник"А"69

25 минут назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!
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