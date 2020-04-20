В Липецкой области небольшие дожди и до +13

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу атлантического циклона, погода останется неустойчивой, с небольшими дождями и порывистым ветром. Среднесуточная температура составит 2-5 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем местами также пройдут небольшие дожди. Ветер северный, 8-13м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - от 8 до 13 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем также небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.



День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.





