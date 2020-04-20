Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая

Сезон фонтанов в Липецке традиционно начинается 1 мая. Учитывая осложнившуюся эпидемиологическую обстановку, возможно, его открытие перенесут - запуск водных комплексов может повлечь большое скопление людей. Как сообщает пресс-служба администрации города, окончательное решение будет принято позже, с учётом эпидемиологический ситуации.



Впрочем, техническая подготовка к открытию фонтанных комплексов уже начата. На фонтанах демонтируют сборно-щитовые каркасы, защищающие чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений в осенне-зимний период. Также комплекс мер по подготовке фонтанов к эксплуатации включает их очистку, помывку, реставрацию внешних элементов, регулировку и протяжку сантехнических приборов.





