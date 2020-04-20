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сегодня, 11:44

Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая

13 919
#фонтаны #коронавирус
3
Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая
Сезон фонтанов в Липецке традиционно начинается 1 мая. Учитывая осложнившуюся эпидемиологическую обстановку, возможно, его открытие перенесут - запуск водных комплексов может повлечь большое скопление людей. Как сообщает пресс-служба администрации  города, окончательное решение будет принято позже, с учётом эпидемиологический ситуации.

Впрочем, техническая подготовка к открытию фонтанных комплексов уже начата. На фонтанах демонтируют сборно-щитовые каркасы, защищающие чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений в осенне-зимний период. Также комплекс мер по подготовке фонтанов к эксплуатации включает их очистку, помывку, реставрацию внешних элементов, регулировку и протяжку сантехнических приборов. 


13 919
#фонтаны #коронавирус
3

Комментарии (13)

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Е мое

4 минуты назад
С * * ?, календарь учи! З1 апреля. До 32го ,блин
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COVID-19

11 минут назад
Ещё на месяц, как минимум.. Много народа пасху отметили в подпольных условия, боже..
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COVID-19

35 минут назад
Сидели бы дома.. Нет все умнее других..
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COVID-19

36 минут назад
Вот такое хреновое лето..
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весёлый

44 минуты назад
после карантина и включите ,кому эти фонтаны нужны ,экономить надо на всём ,пиарство сейчас никому не нужно
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Зачем тогда

47 минут назад
Уж отменят всё,парад перенесли,если отменят?
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С * * ?

48 минут назад
Ебу@чая изоляция ведь до 31 апреля? Или опять * нас???
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Уж отменят всё

50 минут назад
к 1 мая.
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Юрок Алтушок.

56 минут назад
Дайте мне пропуск, я обязан это видеть.
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Действительно

57 минут назад
как гость, какая в них жизненная необходимость?Кто на них будет смотреть,если изоляция будет продолжаться.Кому в этом году нужны парки, клумбы и вся остальная мишура?
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