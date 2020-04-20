Общество
сегодня, 11:44
Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая
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Сезон фонтанов в Липецке традиционно начинается 1 мая. Учитывая осложнившуюся эпидемиологическую обстановку, возможно, его открытие перенесут - запуск водных комплексов может повлечь большое скопление людей. Как сообщает пресс-служба администрации города, окончательное решение будет принято позже, с учётом эпидемиологический ситуации.
Впрочем, техническая подготовка к открытию фонтанных комплексов уже начата. На фонтанах демонтируют сборно-щитовые каркасы, защищающие чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений в осенне-зимний период. Также комплекс мер по подготовке фонтанов к эксплуатации включает их очистку, помывку, реставрацию внешних элементов, регулировку и протяжку сантехнических приборов.
Впрочем, техническая подготовка к открытию фонтанных комплексов уже начата. На фонтанах демонтируют сборно-щитовые каркасы, защищающие чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений в осенне-зимний период. Также комплекс мер по подготовке фонтанов к эксплуатации включает их очистку, помывку, реставрацию внешних элементов, регулировку и протяжку сантехнических приборов.
13 919
Е мое
COVID-19
COVID-19
COVID-19
весёлый
Зачем тогда
С * * ?
Уж отменят всё
Юрок Алтушок.
Действительно