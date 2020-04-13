Погода в Липецке

сегодня, 17:32

Циклон из Скандинавии принесет небольшие дожди

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#дожди
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Циклон из Скандинавии принесет небольшие дожди

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег, порывы ветра будут до 17 м/сек. С 15 апреля температура понизится.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.  

День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 7 градусов мороза. 
2 573
#дожди
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Комментарии (2)

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Вася

47 минут назад
Что новый хозяин надо!
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Админ сайта

сегодня, 17:38
Клоуны, ваш выход!
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