сегодня, 17:32
Циклон из Скандинавии принесет небольшие дожди
В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег, порывы ветра будут до 17 м/сек. С 15 апреля температура понизится.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.
День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 7 градусов мороза.
Вася
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