Через Задонск иногородний транспорт следует беспрепятственно и бесконтрольно

Задонцы встревожены: жители разных регионов спокойно останавливаются в Задонске, ходят по магазинам и куда им вздумается. Медицинских масок на них чаще всего нет.

В редакцию GOROD48 обратился член Совета общественного управления Задонска Владимир Красновский. Общественник рассказал, что, несмотря на жёсткий карантин в Москве, в других городах, машины с номерами как столичного так и других регионов, потоком идут через Задонск по улице Коммуны, и в сторону юга, и в обратную. Несмотря на то, что на улице давно уже установлены знаки «Остановка транспорта запрещена», все останавливаются у многочисленных магазинов.



- Мы видим, какая обстановка в Москве и естественно опасаемся. И москвичи, и жители других регионов, останавливаются в нашем городе, многие без масок, ходят по магазинам, - говорит Владимир Красновский. - Почему везде карантин, а некоторым он не указ? Почему пассажирское автобусное сообщение с Москвой мы приостанавливаем или ограничиваем, а через Задонск едут все кому не лень? Говорят, что трасса «Дон» федерального значения, но Краснодар закрыл такой же транзитный участок М-4 в своем городе, а мы не можем? Почему вокруг Орловской области выставили блок-посты, на которых хотя бы проверяют каждого водителя и пассажира на наличие масок, перчаток, измеряют им температуру, а у нас нет? Если карантин, ребята, то карантин! Я обращался к местным властям, задонским, они говорят, что это не их компетенция. Я вынужден написать письмо губернатору.



Владимир Красновский поделился текстом письма, которое направил губернатору Липецкой области.



«Уважаемый Игорь Георгиевич! В это непростое время, когда вся наша страна борется с распространением инфекции «коронавируса», когда принимаются беспрецедентные меры по мерам и противодействию этой инфекции, жители небольшого городка Задонска, области которой вы руководите, оказалась заложниками в сложившейся ситуации. Через наш городок, по улице Коммуны, проходит альтернативный участок трассы М-4 «Дон», по которой осуществляется движение всего транспортного потока проходящего с севера на юг и обратно. Большое количество транзитных автомашин проходит под нашими окнами круглые сутки, от полотна дороги до окон наших домов около 7 метров. Водители транзитного транспорта часто останавливаются для посещения магазинов и пивных ларьков расположенных на этой многострадальной улице, не смотря на то, что на этом участке стоянка и остановка транспортных средств ЗАПРЕЩЕНА! Никто не знает, являются ли носителями этой инфекции люди которые транзитом едут через Задонск и заходят в магазины. Транспортный транзитный поток можно законно перенаправить по иному маршруту, но чиновникам лень заниматься делами провинциального городка. Просим принять меры по ограничению движения транзитного транспорта по городу Задонск!



Председатель инициативной группы, Член Совета Общественного Самоуправления В.И.Красновский»



GOROD48 обратился за комментариями в Управление дорог и транспорта Липецкой области.



- Трасса М4 (и платный, и бесплатный участки) - федерального подчинения. В государственную компанию Автодор от региона уже направлено письмо с просьбой разрешить эту проблему, - сообщили в Управлении и транспорта Липецкой области.



