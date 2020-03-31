Во время самоизоляции могут активизироваться мошенники, в МВД рассказали, как уберечься от обмана

Во время самоизоляции, которая введена во многих регионах страны, существует высокая вероятность активизации мошенников.

Схемы обмана, используемые преступниками, хорошо известны. Самыми распространенными из них, по данным полиции, являются следующие:

«Неожиданные деньги» (получение денег в качестве наследства, возврат денег, потраченных на приобретенные ранее якобы некачественные товары, или на приобретение «волшебного исцеляющего все болезни» товара), вынуждающие потерпевшего передать злоумышленнику небольшую денежную сумму для оформления документов на вступление в право владения каким-либо имуществом или товаром.

«Неожиданные выигрыши» (приз, выигрыш в лотерею, путешествие в подарок), заставляющие потерпевшего осуществлять денежные переводы преступнику якобы в счет уплаты госпошлины или налога на выигрыш. Преступники просят перевести им определенную сумму, иначе выигравший не сможет получить приз. Зачастую в качестве выигрыша фигурируют дорогостоящие машины, за что просят перевести не очень большую сумму денег, тем самым не вызывая подозрение.

«Благотворительность», - мошенники убеждают перевести определенную сумму на счета подставных благотворительных сайтов и организаций, подконтрольных мошеннику.

«Свидания и отношения» – схема, при которой потерпевший заводит заочный роман по переписке с жертвой и выманивает деньги на «непредвиденные нужды». В большинстве случаев просят перечислить деньги на лечение тяжело больного родственника нового возлюбленного (чтобы была возможность встречаться без каких-либо препятствий), или чтобы новый возлюбленный смог приехать в гости (оплата проезда).

«Телепаты и ясновидящие» – представляясь лицом, знающим будущее потенциальной жертвы, и подтверждая это сведениями, полученными о ней из открытых источников (в основном из социальных сетей), убеждают ее узнать свое «будущее» за дополнительную плату, либо дистанционно снять порчу, победить и вылечить болезнь.

«Мобильные сервисы», т.е. ряд содержащихся в мошеннических рассылках смс-запросов, при осуществлении которых с абонентского счета потерпевшего списывается определенная сумма на лицевой счет мошенников.

Специфика таких мошенничеств заключается в том, что потерпевшие сами или посредством каких-либо своих действий передают мошеннику деньги: идут в банкомат и переводят деньги на счет преступников; перезванивают на незнакомые номера, после чего их мобильное устройство поражает вирус, который позволяет преступнику снять деньги с их лицевых счетов; оплачивают услуги сомнительного качества и т. д.

Областное управление МВД напоминает правила, соблюдая которые, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенников:



1. Не перезванивайте на незнакомые номера.

2. Будьте осторожны в переписке с неизвестными людьми, не открывайте им факты личной жизни. Не идите на поводу у тех, кто едва познакомившись, пытается переложить на вас свои проблемы и просит денег.

3. Жертвуйте только проверенным фондам. А если не уверены, то помогите лучше тем, кто живет рядом с вами и кого вы знаете.

4. Сохраняйте спокойствие при поступлении звонков от якобы «родственников», попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Перезвоните им, при невозможности – выдержите длительную паузу и позвоните снова. Также вы можете позвонить общим знакомым или родственникам для прояснения ситуации.

5. Не идите на поводу у позвонившего вам «банковского работника», который дает вам указание идти к банкомату и произвести какие-то действия для разблокировки вашей карты. Банки так не работают!

6. Не идите на поводу у тех, кто пытается вручить вам чудодейственный эликсир (аппарат и т.п.), который избавит вас от всех болезней и вернет молодость. Проконсультируйтесь с врачом.

7. Не открывайте дверь незнакомым людям, представляющимся социальными работниками, медсестрами и т.д. Если вы активно контактируете с такими организациями, имейте при себе их номер телефона, и позвоните, чтобы узнать, работает ли у них пришедший к вам сотрудник, и действительно ли возможно получение каких-либо льгот, выплат и т.д., которые вам обещают.