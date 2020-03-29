В Липецке пропал подросток

Больше суток 14-летняя девочка не выходит на связь.

28 марта ориентировочно в 20:30 пропала в районе улицы Космонавтов в Липецка пропала 14-летняя Дарья Петренко.



Как сообщает сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», до настоящего момента её местонахождение не установлено.



Ребенок приметный - у нее розовые волосы, рост - на вид 160-165 сантиметров. Была одета в штаны болотного цвета, черный вязаный свитер, куртку черно-голубого цвета, на ногах - черные кроссовки.



Телефон полиции - 02.