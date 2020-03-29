Происшествия

24 минуты назад

В Липецке пропал подросток

2 449
#поиск пропавших #
В Липецке пропал подросток

Больше суток 14-летняя девочка не выходит на связь.

28 марта ориентировочно в 20:30 пропала в районе улицы Космонавтов в Липецка пропала 14-летняя Дарья Петренко.

Как сообщает сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», до настоящего момента её местонахождение не установлено.

Ребенок приметный - у нее розовые волосы, рост - на вид 160-165 сантиметров. Была одета в штаны болотного цвета, черный вязаный свитер, куртку черно-голубого цвета, на ногах - черные кроссовки.

Телефон полиции - 02.
2 449
#поиск пропавших #

Комментарии (2)

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Хорхе

12 минут назад
шаболда малолетняя расширяет кругозор
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Девчул

18 минут назад
Самоизалировалась
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