Происшествия
24 минуты назад
В Липецке пропал подросток
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Больше суток 14-летняя девочка не выходит на связь.
28 марта ориентировочно в 20:30 пропала в районе улицы Космонавтов в Липецка пропала 14-летняя Дарья Петренко.
Как сообщает сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», до настоящего момента её местонахождение не установлено.
Ребенок приметный - у нее розовые волосы, рост - на вид 160-165 сантиметров. Была одета в штаны болотного цвета, черный вязаный свитер, куртку черно-голубого цвета, на ногах - черные кроссовки.
Телефон полиции - 02.
Как сообщает сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», до настоящего момента её местонахождение не установлено.
Ребенок приметный - у нее розовые волосы, рост - на вид 160-165 сантиметров. Была одета в штаны болотного цвета, черный вязаный свитер, куртку черно-голубого цвета, на ногах - черные кроссовки.
Телефон полиции - 02.
2 449
Хорхе
Девчул