Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать не раньше середины апреля

Как сообщили в администрации Липецка, дата открытия перевозок по садоводческим и дачным маршрутам ещё не утверждена. Ожидается, что дачные маршруты заработают второй половине апреля. При условии, что свои коррективы не внесёт эпидемиологическая ситуация в городе и регионе.



Для проезда горожан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и существуют 13 автобусных маршрутов.



При этом, мэрия внесла в городской Совет предложение о бесплатном проезде на таких маршрутах с 1 апреля по 31 октября без ограничения числа поездок. Инициативу администрации депутаты обсудят на ближайшей сессии горсовета.





