Общество

39 минут назад

Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать не раньше середины апреля

6 350
#садоводческие маршруты
2
Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать не раньше середины апреля
Как сообщили в администрации Липецка, дата открытия перевозок по садоводческим и дачным маршрутам ещё не утверждена. Ожидается, что дачные маршруты заработают второй половине апреля. При условии, что свои коррективы не внесёт эпидемиологическая ситуация в городе и регионе.

Для проезда горожан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и существуют 13 автобусных маршрутов. 

При этом, мэрия внесла в городской Совет предложение о бесплатном проезде на таких маршрутах с 1 апреля по 31 октября без ограничения числа поездок. Инициативу администрации депутаты обсудят на ближайшей сессии горсовета. 


6 350
#садоводческие маршруты
2

Комментарии (6)

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Комментатор

6 минут назад
Если не пустить людей в сады, то туда поедут мародёры. Мародеров законом самоизлироваться не заставишь.
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Экорыба

9 минут назад
Работник Экоптицы, а что не так? Для садоводов проезд бесплатный, для других категорий пассажиров - платный. Учите матчасть.
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Работник Экоптицы

13 минут назад
В прошлом году когда проезд был бесплатным к нам подъехал на остановку садоводческий автобус и водитель сказал оплата только наличными и мало кто сел дождались рабочего и поехали.
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житель города

16 минут назад
как на сады снимают автобусы так №24 даже из такого скудного и очень плохого расписания выбиваются пусть середина апреля не наступает
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Местный

19 минут назад
Сокольский автовокзал с апреля закрывают откуда будут стартовать автобусы?
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ник

20 минут назад
Это если они вообще поедут учитывая ситуацию
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