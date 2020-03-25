Общество
39 минут назад
Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать не раньше середины апреля
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Как сообщили в администрации Липецка, дата открытия перевозок по садоводческим и дачным маршрутам ещё не утверждена. Ожидается, что дачные маршруты заработают второй половине апреля. При условии, что свои коррективы не внесёт эпидемиологическая ситуация в городе и регионе.
Для проезда горожан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и существуют 13 автобусных маршрутов.
При этом, мэрия внесла в городской Совет предложение о бесплатном проезде на таких маршрутах с 1 апреля по 31 октября без ограничения числа поездок. Инициативу администрации депутаты обсудят на ближайшей сессии горсовета.
Для проезда горожан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и существуют 13 автобусных маршрутов.
При этом, мэрия внесла в городской Совет предложение о бесплатном проезде на таких маршрутах с 1 апреля по 31 октября без ограничения числа поездок. Инициативу администрации депутаты обсудят на ближайшей сессии горсовета.
6 350
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Экорыба
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