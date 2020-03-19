Происшествия

сегодня, 08:48

41-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

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#авария #ДТП
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41-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 марта в Тербунском районе на автотрассе Тербуны – Набережное – Волово 41-летняя женщина за рулем «Киа» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм женщина погибла на месте ДТП. 

В Липецке на улице Фрунзе 21-летняя девушка за рулем «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 13-летнего подростка, который получил травму и после оказания помощи был отпущен.

В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 18-летнего парня и «ВАЗ-2114» с 20-летним водителем за рулем. В аварии пострадали два пассажира первого «ВАЗа» – 15-летняя девочка и 17-летний парень. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

18 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1132 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 687 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 2 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (8)

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indezit

10 минут назад
Баба в 41 по телосложению не та женщина в 21, наехавшая на пешехода. Собственный жир задавит и задушит.
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Ы

41 минуту назад
Андрей Чикаго, пристёгиваться надо.
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..

42 минуты назад
иномарки - корень зла!, Такие * как ты - корень зла!
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Андрей Чикаго

43 минуты назад
А машина на фото почти целая. Стекла целы. Как же так.
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иномарки - корень зла!

48 минут назад
неуправляемый инохлам самоуничтожается
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///

50 минут назад
К административной ответственности? А пальчиком не погрозили? Да сразу надо лишать прав минимум на год, чтоб не повадно было. А так...пардон, собака лает караван идёт.
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молодой тупняк

сегодня, 09:07
Это с какой же скоростью надо было ехать женщине чтоб перевернуться и погибнуть?! Родным соболезную, остальным желаю не нарушать скоростной режим и вовремя проходить тех осмотр своего авто!
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Кнут

сегодня, 09:06
Все бабы за рулём * по телефону
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