41-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один человек погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 марта в Тербунском районе на автотрассе Тербуны – Набережное – Волово 41-летняя женщина за рулем «Киа» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм женщина погибла на месте ДТП.



В Липецке на улице Фрунзе 21-летняя девушка за рулем «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 13-летнего подростка, который получил травму и после оказания помощи был отпущен.



В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 18-летнего парня и «ВАЗ-2114» с 20-летним водителем за рулем. В аварии пострадали два пассажира первого «ВАЗа» – 15-летняя девочка и 17-летний парень. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.



18 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1132 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 687 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 2 нарушения правил парковки.



Так же было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

