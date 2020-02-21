Погода в Липецке

57 минут назад

В Липецкой области безветренно и до +5

5 341
#оттепель
В Липецкой области безветренно и до +5

22 февраля в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. 

23 февраля к региону приблизится атмосферный фронт с запада - пройдет мокрый снег, днём усилится Южный ветер до 15-20 м/сек.  24 февраля небольшие осадки пройдут местами. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7 градусов выше нормы.

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днём - от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днём - от +1 до +3.

День 22 февраля в Липецке был самым теплым в 2002 году - 4 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году - 34 градуса мороза.
5 341
#оттепель

Комментарии (5)

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6 секунд назад
уже весна?
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222

28 минут назад
Как же так?! А снега, что не будя, да?! Даже и морозов?! Ужас!
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Вася

38 минут назад
Хоть бы в плеханово отправили, да года на полтора!
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111

40 минут назад
на след неделе натиск тепла усилится а в пятницу след воздух может прогреться и до +9
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Вася

40 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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