В Липецкой области безветренно и до +5

22 февраля в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков.

23 февраля к региону приблизится атмосферный фронт с запада - пройдет мокрый снег, днём усилится Южный ветер до 15-20 м/сек. 24 февраля небольшие осадки пройдут местами. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7 градусов выше нормы.



Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днём - от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ночью - от 2 до 4 градусов мороза, днём - от +1 до +3.



День 22 февраля в Липецке был самым теплым в 2002 году - 4 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году - 34 градуса мороза.

