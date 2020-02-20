Погода в Липецке

сегодня, 16:38

Спасатели предупреждают о снегопаде

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#снегопад
Спасатели предупреждают о снегопаде

По данным синоптиков,  22 и 23 февраля в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: снегопад, ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха от -5 градусов ночью, до +5 днем.

- Прогнозируется вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушением работы автотранспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением времени реагирования и прибытия автомобилей экстренных служб, увеличением количества случаев травматизма среди населения, нарушения жизнеобеспечения населения, - предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области.



6 1545
#снегопад

Комментарии (6)

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Ваня

4 минуты назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы мозгам и сног свалила!
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Вася

11 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора! Урррраааа,
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Борис

19 минут назад
Б рехня все
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Синоптик

34 минуты назад
Чтоб снега навалило выше крыши, да морозы ударили сибирские под 50!!!
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Гость

37 минут назад
Да будет СНЕГ!
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Петя

41 минуту назад
Хоть бы вася выпал из окна, да с метров сотен полтора!
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