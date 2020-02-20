Спасатели предупреждают о снегопаде

По данным синоптиков, 22 и 23 февраля в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: снегопад, ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха от -5 градусов ночью, до +5 днем.

- Прогнозируется вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушением работы автотранспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением времени реагирования и прибытия автомобилей экстренных служб, увеличением количества случаев травматизма среди населения, нарушения жизнеобеспечения населения, - предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области.



