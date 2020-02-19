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37 минут назад
Компания «Роснефти» попала под санкции США
В отношении «дочки» корпорации введены экономические ограничения.
Посольство России в США назвало примером недобросовестной конкуренции решение Вашингтона ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. Ранее администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами, поясняет ТАСС. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.
Президент США Дональд Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» ограничениями в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам на военной авиабазе Эндрюс, уточняет РБК. Помимо этого ограничения могут коснуться европейских и азиатских компаний, которые сотрудничают с Rosneft Trading. В американском Минфине отметили, что до 20 мая физические и юридические лица не из США могут свернуть сотрудничество с «дочкой» «Роснефти» без риска попасть под санкции. Санкции США против дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading являются произволом, так как компания никогда не занималась противозаконной деятельностью. Об этом сообщил в эфире радио "Коммерсант.ФМ" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.
Президент США Дональд Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» ограничениями в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам на военной авиабазе Эндрюс, уточняет РБК. Помимо этого ограничения могут коснуться европейских и азиатских компаний, которые сотрудничают с Rosneft Trading. В американском Минфине отметили, что до 20 мая физические и юридические лица не из США могут свернуть сотрудничество с «дочкой» «Роснефти» без риска попасть под санкции. Санкции США против дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading являются произволом, так как компания никогда не занималась противозаконной деятельностью. Об этом сообщил в эфире радио "Коммерсант.ФМ" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.