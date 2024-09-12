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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта

Представляем вам анонсы главных событий наступивших выходных.

Творчество юных

Как обычно нашу рубрику открывает творчество липецких музыкантов – на этот раз, группы «Алые паруса-next». Её в 2017 году создал легендарный основатель студии «Алые паруса» Владимир Болдырев.

Новое поколение музыкантов репетирует в Городском Дворец культуры, успешно выступает в местных и федеральных мероприятиях, проводит многочисленные концерты. К слову, в группе играет и внук Владимира Болдырева. С 2020 года коллективом руководит Александр Данилов.


Жара не отступает

В субботу и воскресенье температура в Липецке составит 27-29 градусов, осадков не ожидается.

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Отключения воды

В субботу, 14 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Плеханова, 54, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82, 84; а также в частном секторе на улицах Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Красина, Лазо, Ильича, Песчаной, Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.

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В воскресенье, 15 сентября, с 10:00 расстанутся с комфортом обитатели частных домов на улицах Буденного, Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Зоологической, Железнодорожной, Индустриальной, Кротевича, Новокарьерной, пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Урицкого, Шевченко, Щорса, в переулке Шишкина

Отключение света

В субботу, 14 сентября, в промежутке с 9:00 до 18:00 оставят без электричества на срок до 3-х часов дома на улицах В. Скороходова, 1а, 2, 2а; Дружбы; Л.Толстого, 1; Папина, 1, 2, 3, 3б; Перова, 2 а, 2б; Советская, 4; Студенческий городок, 1, 2, 15, 16; Юных Натуралистов; на площади Театральной, 1; а с 13:00 до 19:00 – на улице Зегел, 2; Интернациональной, 6, 19; Ленина, 3, 5.

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15 сентября отключения света не планируют.

«Мусаткин двор»

Главное культурное событие выходных – этнокультурный фестиваль «Мусаткин двор» (12+) на Липецком Городище. Он будет проходить два дня и вместит в себя десятки мероприятий.

Вот его программа:

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Экскурсия по Липецку

Погода пока позволяет устраивать прогулки по городу. Чем липчан и призывают воспользоваться. 14 сентября в 11:00 желающих ждёт экскурсия по Соборной площади и бывшей улице Дворянской (6+).

Место сбора – путевой домик Петра I в нижнем парке.

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Театр кукол открывает сезон

Липецкий государственный театр кукол открывает юбилейный 60-й сезон! Ценителей кукольного творчества ждут 14 сентября в 10:30 у ворот театра (ул. Гагарина. 74) на торжественную церемонию (0+).

14 сентября публике покажут спектакль «Теремок» (0+), начало в 11:00 и в 14:00.

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15 сентября в театре ждут взрослую публику на премьеру спектакля «Восемь любящих женщин» (18+).

В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но праздник не состоится... Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, столкнутся с нетривиальной задачей - распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить: кто же совершил убийство, и у каждой дамы «в шкафу спрятан скелет», и не один.... Неужели убийца - одна из них?

В роли кукловода

Кукольный спектакль ждёт липчан и 15 сентября в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54). Спектакль «Волшебный колокольчик» от Театра Маленьких Марионеток» (0+) покажут в 11:00 и в 13:00.

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Вас ждет увлекательное приключение с участием кукол-марионеток, вы узнаете, как работают марионетки, и даже сможете попробовать себя в роли кукловода! Обычно дети от такого в восторге.

АРТмоСфера

Центральная городская библиотека им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) представляет новый проект АРТмоСфера (16+) Его называют ответвлением всеми полюбившейся ART-Тусовки.

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Программа очень похожа: 14 сентября с 17:00 начнутся лекторий по технике сценической речи, просмотр фильма «Древний путь из варяг в греки», репетиция в кругу друзей от липецких музыкантов Павла Мазепина и Глебо Осипова, творчество российского рисовальщика Ефина Казака и открытый микрофон, в котором блеснуть талантами может каждый.

Кинопоказ

Отличная семейная традиция – ходить на выходных в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54). На этих выходных липчан ждёт фильм «Суворовец». Россия, 2024. Приключение. Режиссёр Денис Казанцев (6+).

Главный герой фильма, 13-летний Вовка Куликов, возвращается в родную сибирскую деревню, спустя год обучения в Суворовском училище. Мальчик узнаёт, что его отец, председатель колхоза, ушёл на фронт, а на деревню тем временем обрушиваются проблемы: банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей и ставит под угрозу своевременный сбор урожая. Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей и вступает в противостояние с бандитами.

В ролях: Всеволод Казанцев, Павел Поляков, Ирина Кривонос



Сеансы в ОЦКНТ 14 и 15 сентября в 12:00 и в 15:00.

«Ностальгия»

14 сентября в 17:00 в ОЦКНТ проведёт заседание и знаменитый Липецкий киноклуб «Ностальгия». Оно будет посвящено памяти недавно скончавшегося великого французского актёра театра и кино Алена Делона (1935 –2024). В программе показа фильм «На ярком солнце». Франция, Италия, 1960. Криминальная драма. Режиссёр Рене Клеман (12+). В главной роли Ален Делон.

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Сказка о мёртвой царевне

Липецкая государственная филармония приглашает достойно завершить выходные 15 сентября в 11:00 в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2).

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Липецкий оркестр русских народных инструментов представит «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина (6+).

Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрике вы можете сделать их ещё более яркими, посетив любое из выбранных событий. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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Комментарии (1)

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да уж
сегодня, 09:39
Как будто хотели запретить массовые мероприятия.
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