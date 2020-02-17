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сегодня, 18:40
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
В ближайшее время женщину доставят в больницу
Россиянка, находящаяся на лайнере Diamond Princess, заразилась коронавирусом, рассказали в посольстве.
В ближайшее время ее доставят в больницу. В диппредставительстве отметили, что контролируют ситуацию и намерены оказывать помощь гражданам России, сообщает РИА Новости.
Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин.
Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом. Число заразившихся уже достигло 355 человек.
На борту Diamond Princess, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.
В ближайшее время ее доставят в больницу. В диппредставительстве отметили, что контролируют ситуацию и намерены оказывать помощь гражданам России, сообщает РИА Новости.
Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин.
Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом. Число заразившихся уже достигло 355 человек.
На борту Diamond Princess, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.