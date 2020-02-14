Происшествия
сегодня, 11:22
В столкновении на «встречке» пострадали два водителя
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 января в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 28-летнего мужчины.Оба водителя получили травмы, их госпитализировали.
- По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения, - рассказали в ГИБДД.
12 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 322 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 39.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 января в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 28-летнего мужчины.Оба водителя получили травмы, их госпитализировали.
- По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения, - рассказали в ГИБДД.
12 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 322 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 39.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
солаф
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