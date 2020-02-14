Происшествия

сегодня, 11:22

В столкновении на «встречке» пострадали два водителя

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#авария #ДТП
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В столкновении на «встречке» пострадали два водителя
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 января в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 28-летнего мужчины.Оба водителя получили травмы, их госпитализировали.

- По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения, - рассказали в ГИБДД. 

12 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 322 нарушения ПДД. 

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли одного водителя, за неиспользование ремней безопасности – 39.  

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 нарушения правил парковки. 

Так же было зафиксировано 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей. 

 
7 2240
#авария #ДТП
2

Комментарии (7)

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солаф

45 минут назад
Ваш, ну ты и акробат. Продолжай сам себе куни делать!
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Ваш

47 минут назад
Я неполноценный колхозный мудак делая сам себе глубокий горловой минет в своей иноколымаге постоянно создаю помехи на дороге адекватным русским людям на Грантах, Вестах и Приорах!
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Ваш

сегодня, 12:12
Каждый день мы придурки на позорном инохламе типа хРено, форд, хрюндай и прочее фуфло самоутилизируем наши неуправляемые ИНОсраные дрочиловки
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Ваш

сегодня, 11:55
Куплю ржавую спрессованную кучу типа гранты, весты, приоры под дачный сортир. Не старше года, классику не предлагать.
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Водитель водиле

сегодня, 11:48
Водила, это вообще не автомобиль!
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Иномарки DURACAM

сегодня, 11:47
столкнулись два дурака на двух неуправляемых инодрочиловках
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Водила

сегодня, 11:36
Нет такой марки автомобиля «Хендай» , есть "Хэнде"! Позорище!
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