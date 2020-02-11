Общество

41 минуту назад

Пробка в Новой Жизни исчезла

11 1105
#дорожные работы #Новая Жизнь
Пробка в Новой Жизни исчезла

Дорожная обстановка у эстакады в поселке Новая Жизнь нормализовалась – утренней пробки сегодня здесь нет.

- Каких-либо серьезных заторов на этом участке трассы Липецк-Грязи сегодня не наблюдалось, - говорят инспекторы ДПС.

Автоинспекторы начали нести службу у эстакады еще рано утром: вчера находились хитрецы, которые не желали стоять в очереди и выезжали на встречную полосу, где создавали аварийные ситуации. Но сегодня таких маневров на дороге не было.

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О том, как удалось добиться такого результата, рассказал заместитель начальника управления дорог и транспорта Александр Лыткин. По его словам, вчера специальная лаборатория изучала потоки транспорта. После этого режимы реверсивного светофора настроили таким образом, чтобы утром «зеленый свет» горел дольше в направлении Липецка, вечером эта схема меняется. В часы максимальной нагрузки у светофоров дежурят люди с рациями, которые контролируют поток. 

- Вчера в СМИ и социальных сетях мы разместили схему объездных путей через сокольское направление и поселок Тракторостроителей, что также сыграло свою роль, - рассказал  Александр Лыткин. – Но водителям не надо расслабляться. Лучше выезжать на работу заранее и выбирать объездные пути, чтобы не попасть в ту же ситуацию, что и в понедельник. Одна полоса в Новой Жизни будет перекрыта еще две недели.



По словам Александра Лыткина, мера с перекрытием одной полосы была вынужденной, так как перед строительством нового моста необходимо укрепить грунт перед подъездными путями сваями. А забивать их можно только с проезжей части, из-за слишком высокой насыпи.

- Будет ли расширена проезжая часть трассы в строну Липецка после реконструкции моста? 

Стопак Лыткин.jpg

- До окончания строительства моста проектной документации на расширение дороги нет, - рассказал Александр Лыткин. – Здесь необходимо смотреть, насколько можно расширить трассу, так как на улице Зои Космодемьянской присутствует частный сектор. Там сейчас нет однозначного решения из-за вопроса с частной собственностью.

Напомним, что реконструкция эстакады в Новой Жизни ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь будет построен новый путепровод и реконструирован старый.

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#дорожные работы #Новая Жизнь

Комментарии (11)

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Таксист

2 минуты назад
С 22 февраля начнётся шапито в городе
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вАсЯ

13 минут назад
Они этот сюжет снимали в 10 часов утра когда уже все на работу разъехались
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243

13 минут назад
Пр, согласен! Пробка не из за моста! Мост тут вообще не причем! После моста такая же пробка стояла , а после аглофабрики она рассасывались! Конечно во многом виноваты дебилы , которые останавливаются и пропускают каждую машину с каждого поворота и создают этим помехи в движении , но и эту проблему можно решить!
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Пр

17 минут назад
При чем тут частный сектор ? Пробка заканчивается после поворота на аглофабрику ! Надо этот участок разширять! Или хотя бы съезды для поворота делать и полосы для разгона!
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Совесть

19 минут назад
Для кого написана статья??
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Совесть

20 минут назад
Это неправда, что пробки утром не было. Аа что нам дает, что к 12.00 она исчезла??! К обеду на работу и учебу никому не нужно!
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Гость

21 минуту назад
Что вы врете пробка была и стояли 1ч 20мин и никаких гаишников в помине не было
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Совесть

21 минуту назад
Сегодня пробка составила час езды, вчера 1,5 часа!!! В 7.15 одна девушка вышла в полуобмоочном состоянии, не доехов до своей остановки, через 10 минут еще одна упала в обморок. На решение проблемы со стороны властей, ожиданий мало. УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ ЛЕГКОВЫХ авто! Пожалуйста, объезжайте пробку через усманскую трассу и тракторный! Очень Вас просим! От Вас зависит общий трафик на нашей чертовой дороге, которую десятилетиями не расширяют! Благодарим Вас заранее!!!!
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Гость

22 минуты назад
Обман, с 6.30 до 7.40 стояли в пробке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость

23 минуты назад
Обман, с 6.30 до 7.40 стояли в пробке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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