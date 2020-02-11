Общество
41 минуту назад
Пробка в Новой Жизни исчезла
Дорожная обстановка у эстакады в поселке Новая Жизнь нормализовалась – утренней пробки сегодня здесь нет.
- Каких-либо серьезных заторов на этом участке трассы Липецк-Грязи сегодня не наблюдалось, - говорят инспекторы ДПС.
Автоинспекторы начали нести службу у эстакады еще рано утром: вчера находились хитрецы, которые не желали стоять в очереди и выезжали на встречную полосу, где создавали аварийные ситуации. Но сегодня таких маневров на дороге не было.
О том, как удалось добиться такого результата, рассказал заместитель начальника управления дорог и транспорта Александр Лыткин. По его словам, вчера специальная лаборатория изучала потоки транспорта. После этого режимы реверсивного светофора настроили таким образом, чтобы утром «зеленый свет» горел дольше в направлении Липецка, вечером эта схема меняется. В часы максимальной нагрузки у светофоров дежурят люди с рациями, которые контролируют поток.
- Вчера в СМИ и социальных сетях мы разместили схему объездных путей через сокольское направление и поселок Тракторостроителей, что также сыграло свою роль, - рассказал Александр Лыткин. – Но водителям не надо расслабляться. Лучше выезжать на работу заранее и выбирать объездные пути, чтобы не попасть в ту же ситуацию, что и в понедельник. Одна полоса в Новой Жизни будет перекрыта еще две недели.
По словам Александра Лыткина, мера с перекрытием одной полосы была вынужденной, так как перед строительством нового моста необходимо укрепить грунт перед подъездными путями сваями. А забивать их можно только с проезжей части, из-за слишком высокой насыпи.
- Будет ли расширена проезжая часть трассы в строну Липецка после реконструкции моста?
- До окончания строительства моста проектной документации на расширение дороги нет, - рассказал Александр Лыткин. – Здесь необходимо смотреть, насколько можно расширить трассу, так как на улице Зои Космодемьянской присутствует частный сектор. Там сейчас нет однозначного решения из-за вопроса с частной собственностью.
Напомним, что реконструкция эстакады в Новой Жизни ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь будет построен новый путепровод и реконструирован старый.
Автоинспекторы начали нести службу у эстакады еще рано утром: вчера находились хитрецы, которые не желали стоять в очереди и выезжали на встречную полосу, где создавали аварийные ситуации. Но сегодня таких маневров на дороге не было.
О том, как удалось добиться такого результата, рассказал заместитель начальника управления дорог и транспорта Александр Лыткин. По его словам, вчера специальная лаборатория изучала потоки транспорта. После этого режимы реверсивного светофора настроили таким образом, чтобы утром «зеленый свет» горел дольше в направлении Липецка, вечером эта схема меняется. В часы максимальной нагрузки у светофоров дежурят люди с рациями, которые контролируют поток.
- Вчера в СМИ и социальных сетях мы разместили схему объездных путей через сокольское направление и поселок Тракторостроителей, что также сыграло свою роль, - рассказал Александр Лыткин. – Но водителям не надо расслабляться. Лучше выезжать на работу заранее и выбирать объездные пути, чтобы не попасть в ту же ситуацию, что и в понедельник. Одна полоса в Новой Жизни будет перекрыта еще две недели.
По словам Александра Лыткина, мера с перекрытием одной полосы была вынужденной, так как перед строительством нового моста необходимо укрепить грунт перед подъездными путями сваями. А забивать их можно только с проезжей части, из-за слишком высокой насыпи.
- Будет ли расширена проезжая часть трассы в строну Липецка после реконструкции моста?
- До окончания строительства моста проектной документации на расширение дороги нет, - рассказал Александр Лыткин. – Здесь необходимо смотреть, насколько можно расширить трассу, так как на улице Зои Космодемьянской присутствует частный сектор. Там сейчас нет однозначного решения из-за вопроса с частной собственностью.
Напомним, что реконструкция эстакады в Новой Жизни ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь будет построен новый путепровод и реконструирован старый.
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