МХК «Липецк» дважды проиграл аутсайдерам из Кондопоги

Шансы на плей-офф сохраняются, но тают на глазах.

Два поражения потерпели липецкие хоккеисты на своей площадке от «ГУОР Карелии» из Кондопоги, являющейся аутсайдером Западной конференции НМХЛ. В такие результаты не верили даже самые завзятые пессимисты, но «Липецк» вновь без очков на своей площадке.

В первом матче все, казалось, началось как нужно – липчане в первом периоде забросили две безответные шайбы, затем вели к концу второго периода – 3:2. Роковой стала 3-я двадцатиминутка, в которой «Липецк» не удержал даже ничейный результат и не дождался хотя бы овертайма. Решающий гол гости из Карелии забросили за 29 секунд до финальной сирены – 4:3.

Сегодня в двух первых периодах команды забрасывали друг другу по одной шайбе, но победу вновь вырвала «ГОУР-Карелия» почти за 4 минуты до финальной сирены – 3:2.

Самое удивительное, что у «Липецка» после серии поражений еще остаются гипотетические шансы выйти в плей-офф. Отставание от идущей на 4-м месте «Академии Михайлова» составляет 8 очков, правда у конкурентов еще три игры в запасе. Впереди у «Липецка» еще 8 матчей.

МХК «Липецк» - «ГУОР Карелия» (Кондопога) - 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: И.Орлов (Вахромеев, Фирсов), 03:44 (1:0). Д.Прохоров (Вахромеев, И.Орлов), 10:06 (2:0). Ивачёв (С.Герасимов, А.Крылов), 25:16 (2:1). Алейнер, 37:45 (2:2). Д.Прохоров, 39:41 (3:2). М.Воронин (Н.Кравченко, Сагайдак), 51:50 (3:3-бол.). Д.Алексеев (Алейнер), 59:31 (3:4).

Штраф: 10 (И.Орлов-2, Сторожев-2, Фирсов-2, Д.Прохоров-2, Арт.Калинин-2) - 8 (С.Герасимов-2, Д.Алексеев-2, А.Крылов-2, Ивачёв-2).

Вратари: Ялбуев - Кудин.

Броски: 25 (10+11+4) - 24 (6+11+7). Вбрасывания: 29 - 30.

Судьи В.Шувалов (Москва), Г.Мещеряков, П.Двуреченский (оба - Липецк).

8 февраля. Липецк. СК «Звёздный». 1000 зрителей.

МХК «Липецк» - «ГУОР Карелия» (Кондопога) - 2:2 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: Герасимов (Ивачёв), 9:56 – 0:1. Дан. Прохоров (И. Орлов), 10.09 – 1:1. Вахромеев (Лукин, Дан. Прохоров), 29:46 – 2:1. Воронин (Ник. Кравченко), 39:54 (2:2, бол.). Д. Алексеев (Алейнер), 56:08 – 2:3.

Штраф: 12-24.

Вратари: Ялбуев (00:00 – 59:20) – Падалица.

Броски: 39 (10+11+18) - 32 (12+12+8). Вбрасывания: 31-25.

Судьи В.Шувалов (Москва), Г.Мещеряков, П.Двуреченский (оба - Липецк).

8 февраля. Липецк. СК «Звёздный». 900 зрителей.