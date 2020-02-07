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56 минут назад
Липецкая вечЁрка: смерть в лесу, ремонт проспекта и долгожданное тепло
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 7 февраля.
Больше всего внимания читатели сегодня уделили трагическому завершению поисков пропавшего после встречи выпускников 20-летнего липчанина. Пропавшего парня нашли мертвым в одной из лесополос неподалеку от села Октябрьского Усманского района. Криминалисты предполагают, что он замерз насмерть в состоянии алкогольного опьянения.
Главная новость дня — начало ремонта проспекта Победы. В ночь в 21 на 22 февраля проспект Победы перекроют для капитального ремонта второй очереди магистрали. Сначала дорожники остановят движение от улицы Водопьянова до улицы Механизаторов. С 9 марта проспект закроют от улицы Механизаторов (с перекрытием улицы Механизаторов от её пересечения с проспектом Победы) до площади Победы.
Тем временем завершился аварийный ремонт теплотрассы в районе Сырского Рудника. Тепло в систему поселка дали, но остались точечные проблемы. Информацию о проблемах с подачей тепла в дома УК «Сырская» получает от единой диспетчерской службы Липецкой области. С начала дня в эту службу с жалобами обратились 19 жителей Сырского Рудника. Коммунальная авария, к сожалению, совпала с первыми крепкими морозами этой весны.
Необычно теплая зима и только-только наступающие морозы повлияли на поведение обитателей липецкого зоопарка. Как сообщают в зоопарке, медведи Машка и Мишка наконец-то крепко уснули в своих берложках на матрасах из соломы.
Главная новость дня — начало ремонта проспекта Победы. В ночь в 21 на 22 февраля проспект Победы перекроют для капитального ремонта второй очереди магистрали. Сначала дорожники остановят движение от улицы Водопьянова до улицы Механизаторов. С 9 марта проспект закроют от улицы Механизаторов (с перекрытием улицы Механизаторов от её пересечения с проспектом Победы) до площади Победы.
Тем временем завершился аварийный ремонт теплотрассы в районе Сырского Рудника. Тепло в систему поселка дали, но остались точечные проблемы. Информацию о проблемах с подачей тепла в дома УК «Сырская» получает от единой диспетчерской службы Липецкой области. С начала дня в эту службу с жалобами обратились 19 жителей Сырского Рудника. Коммунальная авария, к сожалению, совпала с первыми крепкими морозами этой весны.
Необычно теплая зима и только-только наступающие морозы повлияли на поведение обитателей липецкого зоопарка. Как сообщают в зоопарке, медведи Машка и Мишка наконец-то крепко уснули в своих берложках на матрасах из соломы.
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