Пропавшего после встречи выпускников 20-летнего липчанина нашли мертвым

В правоохранительных органах предполагают, что он пьяным замерз в лесополосе.

Житель села Октябрьского Усманского района Евгений Галченков пропал 1 февраля. В это день его последний видели живым около 22 часов вечера, после окончания встречи выпускников.



После обращения родственников 20-летнего парня в правоохранительные органы к поискам присоединился липецкий поисковый отряд Лиза Алерт. К сожалению, пропавшего парня нашли мертвым в одной из лесополос неподалеку от села. На его теле не было признаков насильственной смерти. Мужчина замерз, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.



В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области проверяют обстоятельства смерти Евгения Галченкова.