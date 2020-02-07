Происшествия
сегодня, 12:30
Пропавшего после встречи выпускников 20-летнего липчанина нашли мертвым
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В правоохранительных органах предполагают, что он пьяным замерз в лесополосе.
Житель села Октябрьского Усманского района Евгений Галченков пропал 1 февраля. В это день его последний видели живым около 22 часов вечера, после окончания встречи выпускников.
После обращения родственников 20-летнего парня в правоохранительные органы к поискам присоединился липецкий поисковый отряд Лиза Алерт. К сожалению, пропавшего парня нашли мертвым в одной из лесополос неподалеку от села. На его теле не было признаков насильственной смерти. Мужчина замерз, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области проверяют обстоятельства смерти Евгения Галченкова.
После обращения родственников 20-летнего парня в правоохранительные органы к поискам присоединился липецкий поисковый отряд Лиза Алерт. К сожалению, пропавшего парня нашли мертвым в одной из лесополос неподалеку от села. На его теле не было признаков насильственной смерти. Мужчина замерз, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области проверяют обстоятельства смерти Евгения Галченкова.
13 5902
Мой комментарий
Увася
кокс
Ден
Саня
эх,
Путинское
Точняк вывод
Вито
Вывод