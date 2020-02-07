Происшествия

сегодня, 12:30

Пропавшего после встречи выпускников 20-летнего липчанина нашли мертвым

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Пропавшего после встречи выпускников 20-летнего липчанина нашли мертвым

В правоохранительных органах предполагают, что он пьяным замерз в лесополосе.

Житель села Октябрьского Усманского района Евгений Галченков пропал 1 февраля. В это день его последний видели живым около 22 часов вечера, после окончания встречи выпускников.

После обращения родственников 20-летнего парня в правоохранительные органы к поискам присоединился липецкий поисковый отряд Лиза Алерт. К сожалению, пропавшего парня нашли мертвым в одной из лесополос неподалеку от села. На его теле не было признаков насильственной смерти. Мужчина замерз, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в СУ СК РФ по Липецкой области проверяют обстоятельства смерти Евгения Галченкова.
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Комментарии (13)

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Мой комментарий

6 минут назад
Путинское, Слушай вот интересно если у тебя прыщ на жопе вскочит большой и красный и будет болеть сильно, то виновата будет проводимая Путиным политика уничтожения России или твоя грязная жопа, ответь.
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Увася

7 минут назад
Жаль парня, блин еще жить и жить а тут такое случилось...
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кокс

10 минут назад
замерз в лесополосе ??? ну ну!!! ((((( убили 100 пудов !
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Ден

13 минут назад
Он не замерз
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Саня

21 минуту назад
Путинское, а Путин ему в глотку лил ?
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эх,

26 минут назад
что же это за друзья такие ! как жаль ,молодой ... жить бы ,да жить - сил родителям пережить такое !
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Путинское

31 минуту назад
Поколение , У человека не было ни настоящего ,ни будущего !, Слава великому Путину !.
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Точняк вывод

32 минуты назад
Встречи с однокашниками чреваты смертями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вито

39 минут назад
Жаль парня, глупая смерть.
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Вывод

42 минуты назад
встреча с одноклассниками опасна для жизни
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