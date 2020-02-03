«Мы еще раз погоним Юрия Божко по этой дорожке»

Президиум ВАК принял решение рекомендовать Министерству науки и высшего образования вернуть бывшему первому вице-губернатору степень кандидата экономических наук. Сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин собирается еще раз поставить под сомнение диссертацию нынешнему начальника управления лесного хозяйства областной администрации.

В ноябре 2018 года диссертационный совет на базе Федерального исследовательского центра Информатика и управление» РАН принял решение лишить бывшего первого заместителя главы администрации Липецкой области Юрия Божко ученой степени в связи с многочисленными заимствованиями в его кандидатской диссертации «Совершенствование механизма целеполагания социально-экономического развития региона-донора» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», которую он защитил в Тамбовском госуниверситете имени Державина в декабре 2012 года (научным руководителем Юрия Божко являлся возглавлявший вуз в 1995-2015 годах доктор экономических наук Владислав Юрьев).Как выяснила созданная при диссовете комиссия, объем текста Юрия Божко, совпадающий с другими работами подопечных Владислава Юрьева, «превышает объем текста, оформленного корректными ссылками». Согласно системе «Антиплагиат», оригинальные фрагменты диссертации Юрия Божко составили 82,74%, некорректные совпадения - 17,26%.Точку в деле Юрия Божко, нынешнего начальника областного управления лесного хозяйства, должно было поставить заседание Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки России, состоявшееся в минувшую пятницу, 31 января. Однако по итогам заседания президиум ВАК решил рекомендовать Министерству образования не лишать Юрия Божко степени кандидата экономических наук. Об этом GOROD48 сообщил сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин. Он же предоставил нам и аудиозапись заседания, которое назвал скандальным.Из записи следует, что Юрия Божко вопросами помимо кандидата физико-математических наук Андрея Заякина терзал заведующий кафедрой мировой экономики МГУ, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО, заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений РАН, председатель экспертного совета ВАК по экономическим наукам Сергей Афонцев.: Юрий Николаевич, я прошу вас ответить на тот вопрос, который мы задавали на заседании первого совета, чем объясняется тот факт, что в третьей главе, начиная с параграфа 3.2, текст буквально пересекается с текстами ранее защищенных диссертаций трех исследователей, с которыми, насколько мне известно, у вас нет совместных работ?: Я могу объяснить это следующим образом. Во-первых, и в самом заявлении, и везде, там, где есть совпадения, там есть ссылки на первоисточники. Да, они фактически идентично совпадают с работами некоторых коллег, у которых также был научный руководитель Юрьев Владислав Михайлович. Наверное, может быть, на консультациях мы видели рекомендации, которые были в разное время, но именовались идентично. Может быть, до этого мы использовали одну и ту же литературу. К сожалению, по региональной экономике в новейшей истории России у нас немного литературы, которую можно использовать в научных разработках, в 90-е годы была экономика выживания, только с 2000-х пошла экономика развития. Поэтому, возможно, мы занимались одной проблематикой, одной темой. И совпадения есть, присутствовали. Но в заявлении тоже сказано, что они оформлены, как бы совпадают, но оформлены корректно, и сноски на первоисточники, как и в моей диссертации, тоже есть.: Вот у вас на страницах 108-115 идет буквальное повторение текста диссертации госпожи Карпуниной, тоже защищавшейся у Юрьева, и, соответственно, у меня вопрос, вернее один вопрос из двух частей. Обращали ли вы внимание на то, что тексты абсолютно идентичны друг другу и предпринимали ли вы какие-то попытки исправить ситуацию? И если нет, то обращал ли ваш научный руководитель внимание на эту ситуацию? Потому что если два человека пишут работу у одного научного руководителя, то научный руководитель точно должен знать, какие фрагменты текста у кого появляются. И должен был предпринять какие-то усилия по исключению дублирования.: Во-первых, я хотел бы сказать, что и в заявлении, и почему-то в решении диссертационного совета, который рассматривал мою степень, ссылки идут на постановление правительства 13-го года, я защитился в 12-м году. Да, были внесены изменения, но оформление шло по положению, точнее постановлению 2002 года в редакции 11-го года. А везде фигурирует почему-то 13-й год… Вопрос в том, что заявители даже пишут, что необходимо так же отметить, что соискатель в своей работе использует ссылку на те же источники, что Карпунина. В принципе, текст совпадает, но ссылки есть. И это соответствует постановлению правительства. Это положение, которое было на тот момент действующим, когда защищалась диссертация… В общем-то, я хотел бы добавить о том, что в основном это претензии идут к части первой раздела диссертации. А научная часть, новизна и практическое применение в диссертации фактически является оригинальной.: Во фрагменте, который, согласно заключению экспертного совета, вашей диссертации на страницах 108-115 совпадает с работой Карпуниной, на каких страницах и где находятся те ссылки, которые, как вы утверждаете, у вас имеются?: На 109-й, на 110-й, на 111-й, на 112-й, на 113-й ссылки. Там все ссылки на диссертацию.: Из перечисленных вами сейчас страниц со ссылками, скажите, пожалуйста, на каких имеются ссылки на работу Карпуниной?: На работу Карпуниной нет ссылок, потому что ссылаюсь на первоисточник. Карпунина ссылалась на этот первоисточник.: Каким образом вы объясните тот факт, что все первоисточники в данном фрагменте, составляющем восемь страниц, цитируются вами в тождественной последовательности, в тождественном объеме и сопровождаются тождественными авторскими комментариями, как и у Карпуниной?: Во-первых, ссылки просто на первоисточник, как и у Карпуниной. За эти первоисточники я уже пояснил, что, возможно, это те рекомендации, о которых вы говорите, что я не могу знать».Еще один эксперт поинтересовался у Юрия Божко тем, откуда в его диссертации на страницах с 98-й по 106-ю взялись заимствования из доклада, сделанного в городе Санкт-Петербурге на конференции Егорьевского центра? И почему материалы диссертации Божко на страницах 119-122 заимствованы из концепции развития малоэтажного жилищного строительства в Подмосковье? Почему, мол, вы просто заменили в своей диссертации Московскую область на Липецкую?- Нет, не так, там приводятся данные по Липецкой области, никак не Московской. Потому что исследование проводилось именно по Липецкой области. И учитывая, что я непосредственно занимался развитием экономики региона тогда, на тот момент защищался. И все, я более скажу, все разработки диссертации проведены были в Липецкой области. В механизм целеполагания социального развития региона дал свой результат. В результате чего в Липецкой области была создана одна из лучших региональных экономик России. Это признается и научными работами, и правительством России, - ответил визави начальник областного управления лесного хозяйства.- В итоге очень нехорошо повел себя главный ученый секретарь ВАК Игорь Мацкевич. Он заявил, что в постсоветсткой России не раз менялись нормы закона, относящиеся к цитированию в научных трудах, мол, было время, когда цитирование научных трудов носило рекомендательный характер. Но это не так: при изменении законодательства правила цитирования оставались неизменными. Добуквенная норма о цитировании переходила из одного правового акта в другой. Но мнение Мацкевича поддержал председатель ВАК Владимир Филиппов. Он лишь пожурил Юрия Божко, напомнив ему о плагиате и недобросовестных заимствованиях. Тем самым Филиппов применил в отношении Юрия Божко двойные стандарты, ведь в этот же день, 31 января, за куда меньшие грехи ВАК рекомендовал Министерстве образования и науки лишить ученых степеней сразу 23 авторов научных работ, - сказал, комментирую ситуацию, Андрей Заякин.Сооснователь «Диссернета» считает, что с учетом имевшихся ранее двух решений о «расдиссертации» Юрия Божко ВАК должен был рекомендовать лишить липецкого чиновника ученой степени, не обращая внимания на его аргументы об общем научном руководителе у него и его коллег, а также общих источниках информации, которыми они пользовались.- То, что за Юрием Божко оставили научную степень - уникальный случай. Но точка в этой истории еще не поставлена. Понимая, что Юрий Божко - «токсичный пациент», мы приготовили ему сюрприз: не использовали на заседании ВАК 31 января не все наши аргументы о найденных в его диссертации плагитате. Самое вкусное мы оставили про запас. И мы еще раз погоним Юрия Божко по этой дорожке, - сказал Андрей Заякин.