Общество
сегодня, 16:34
Вандалы испортили новогодние украшения в Липецке на 400 000 рублей
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Мэрия оценила предварительный ущерб от повреждений праздничных конструкций.
В начале недели стартовали работы по демонтажу новогоднего убранства, украшавшего Липецк в канун праздника. Первыми погасли огни народных елок в отдаленных районах города – Силикатный, Матырский, Дачный, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка. Уже разобрана ёлка возле областного цента культуры (улица Космонавтов), сегодня рабочие приступили к демонтажу новогоднего дерева на Соборной площади. Сегодня же разберут установленную здесь надпись «С Новым годом». В Липецке сегодня погаснут огни перетяжек. На склад отправятся «Снеговик» и «Заяц» - арт-объекты, располагавшиеся перед областным центром культуры, народного творчества и кино.
На следующей неделе соберут «яблоки», украшающие в новогодние праздники липы на улицах Советская и Космонавтов. С Городища уберут «Камин», от драматического театра - «Шар». От Комсомольского пруда уедут «Волшебная карета» и «Квартет снеговиков». Погаснут «Тоннель желаний» в сквере по улице Ворошилова и футуристическая елка у входа в стадион «Металлург». В последние дни января демонтируют праздничное убранство площади Петра Великого.
«Белые медведи» покинут площадь перед ДС "Звездный" в начале февраля. А вот светящиеся "сосульки" (площадь Революции и ДС "Звездный") , гирлянды на деревьях и световые фонтаны на улице Ленина будут радовать жителей и гостей города до 1 марта.
Этот новогодний сезон не обошёлся без неприятных сюрпризов.От действий вандалов пострадали «Тоннель желаний» в сквере на Ворошилова, световая надпись «С Новым годом». «Камин», установленный на время праздника на Городище,также придется чинить. А вот фигуру «Медведь», стоявшую на площадке у Областного ДК, восстановить невозможно. После попадания в нее петарды 7 января, она сгорела. На сегодня общая сумма ущерба от действий вандалов составила порядка 400 тысяч рублей. Окончательно ее установят после демонтажа и тщательного обследования всех арт-объектов и конструкций. Липчанам напоминают: относиться к городскому имуществу нужно бережно.
На следующей неделе соберут «яблоки», украшающие в новогодние праздники липы на улицах Советская и Космонавтов. С Городища уберут «Камин», от драматического театра - «Шар». От Комсомольского пруда уедут «Волшебная карета» и «Квартет снеговиков». Погаснут «Тоннель желаний» в сквере по улице Ворошилова и футуристическая елка у входа в стадион «Металлург». В последние дни января демонтируют праздничное убранство площади Петра Великого.
«Белые медведи» покинут площадь перед ДС "Звездный" в начале февраля. А вот светящиеся "сосульки" (площадь Революции и ДС "Звездный") , гирлянды на деревьях и световые фонтаны на улице Ленина будут радовать жителей и гостей города до 1 марта.
Этот новогодний сезон не обошёлся без неприятных сюрпризов.От действий вандалов пострадали «Тоннель желаний» в сквере на Ворошилова, световая надпись «С Новым годом». «Камин», установленный на время праздника на Городище,также придется чинить. А вот фигуру «Медведь», стоявшую на площадке у Областного ДК, восстановить невозможно. После попадания в нее петарды 7 января, она сгорела. На сегодня общая сумма ущерба от действий вандалов составила порядка 400 тысяч рублей. Окончательно ее установят после демонтажа и тщательного обследования всех арт-объектов и конструкций. Липчанам напоминают: относиться к городскому имуществу нужно бережно.
8 1521
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Да уж
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ВАСЕК
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