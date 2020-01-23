Общество

сегодня, 16:34

Вандалы испортили новогодние украшения в Липецке на 400 000 рублей

8 1521
#новый год
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Вандалы испортили новогодние украшения в Липецке на 400 000 рублей

Мэрия оценила предварительный ущерб от повреждений праздничных конструкций.

В начале недели стартовали работы по демонтажу новогоднего убранства, украшавшего Липецк в канун праздника. Первыми погасли огни народных елок в отдаленных районах города – Силикатный, Матырский, Дачный, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка. Уже разобрана ёлка возле областного цента культуры (улица Космонавтов), сегодня рабочие приступили к демонтажу новогоднего дерева на Соборной площади. Сегодня же разберут установленную здесь надпись «С Новым годом». В Липецке сегодня погаснут огни перетяжек. На склад отправятся «Снеговик» и «Заяц» - арт-объекты, располагавшиеся перед областным центром культуры, народного творчества и кино.

На следующей неделе соберут «яблоки», украшающие в новогодние праздники липы на улицах Советская и Космонавтов. С Городища уберут «Камин», от драматического театра -  «Шар». От Комсомольского пруда уедут «Волшебная карета» и «Квартет снеговиков». Погаснут «Тоннель желаний» в сквере по улице Ворошилова и футуристическая елка у входа в стадион «Металлург».  В последние дни января демонтируют праздничное убранство площади Петра Великого.
«Белые медведи» покинут площадь перед ДС "Звездный" в начале февраля. А вот светящиеся "сосульки" (площадь Революции и ДС "Звездный") , гирлянды на деревьях и световые фонтаны на улице Ленина будут радовать жителей и гостей города до 1 марта.

Этот новогодний сезон не обошёлся без неприятных сюрпризов.От действий вандалов пострадали «Тоннель желаний» в сквере на Ворошилова, световая надпись «С Новым годом». «Камин», установленный на время праздника на Городище,также придется чинить. А вот фигуру «Медведь», стоявшую на площадке у Областного ДК, восстановить невозможно. После попадания в нее петарды 7 января, она сгорела. На сегодня общая сумма ущерба от действий вандалов составила порядка 400 тысяч рублей. Окончательно ее установят после демонтажа и тщательного обследования всех арт-объектов и конструкций. Липчанам напоминают: относиться к городскому имуществу нужно бережно.
8 1521
#новый год
5

Комментарии (8)

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5 минут назад
Сегодня болларды кто-то сломал на входе в сквер Ворошилова со стороны Первомайской, чтобы тарантайки или разгружать в близлежащих заведениях или для парковки. Там же камеры висят. Для чего они висят? Ведь наверняка один и тот же хмырь эти болларды сворачивает
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житель города

45 минут назад
Интересно, какой идиот в администрации догадался Аксёнова Димку директором нижего парка поставить??? Он же абсолютный НОЛЬ. Просто мальчик со значком и в майке единой россии, бегающий на митинги. Он нихрена не понимает в управлении, бездарь, хам, и посредственность... Аксёнов, ты бы сам что ли ушёл, пока дров не наломал..
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Да уж

46 минут назад
Вот нашим дуракам только украшать,везде одни вандалы !!! Лучше бы головой о стену бились,может поумнели ,хотя наврят ли.
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Гость

51 минуту назад
Дикий народ, дикие нравы
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13

сегодня, 17:39
поэтому паровоз чугунный- чтобы не сломали
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ВАСЕК

сегодня, 17:25
Даешь антивандальных медведей из колючей проволоки и под напряжением. А если серьезно - найти дебилов и пусть возмещают. Полностью.
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Го сть

сегодня, 17:07
Найти и otmydohat
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Липчанин.

сегодня, 16:56
убогие людишки без мозгов. Им хоть что поставь
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