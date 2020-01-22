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47 минут назад
Липецкая вечЁрка: Путин в Усмани, авария на «зебре» и дефектное строительство
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 22 января.
Визит президента России в Липецкую область – главная тема дня. Глава государства сегодня посетил Усмань. Встречи с ним ждали и люди на улицах, и пул общественников, собранных в местном ДК. Что же Путин им сказал? Ответ можно узнать в наших новостях. Кроме того, мы подготовили ретроспективу визитов Владимира Путина в Липецкую область.
В топе самых обсуждаемых сегодня сообщений – ДТП на пешеходном переходе на улице Гагарина. Там пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал и попал под машину. Водитель «Нивы» несся через пешеходный переход на красный сигнал светофора. После ДТП автомобилист покинул место аварии, но автоинспекторам удалось его вычислить.
Не менее активно читатели высказывают свое мнение насчет того, что новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Липецк» оказалась дефектной. Удлинение ВПП завершили осенью 2017 года. Гарантию на работу строителей установили на срок в 60 месяцев. Уже осенью 2018 года в строительных работах по удлинению ВПП нашли дефекты. Администрация аэропорта предложила подрядчику устранить недостатки. Строители получили претензию, но оставили ее без ответа. Точку в споре с подрядчиком – кстати, уже банкротом – поставил суд.
Сегодня в Липецке около 12.30 грузовой автомобиль снес остановку и дорожные знаки в районе Октябрьского моста. Как сообщают очевидцы, водитель издали подавал звуковые сигналы, после чего наехал на конструкцию.
В топе самых обсуждаемых сегодня сообщений – ДТП на пешеходном переходе на улице Гагарина. Там пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал и попал под машину. Водитель «Нивы» несся через пешеходный переход на красный сигнал светофора. После ДТП автомобилист покинул место аварии, но автоинспекторам удалось его вычислить.
Не менее активно читатели высказывают свое мнение насчет того, что новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Липецк» оказалась дефектной. Удлинение ВПП завершили осенью 2017 года. Гарантию на работу строителей установили на срок в 60 месяцев. Уже осенью 2018 года в строительных работах по удлинению ВПП нашли дефекты. Администрация аэропорта предложила подрядчику устранить недостатки. Строители получили претензию, но оставили ее без ответа. Точку в споре с подрядчиком – кстати, уже банкротом – поставил суд.
Сегодня в Липецке около 12.30 грузовой автомобиль снес остановку и дорожные знаки в районе Октябрьского моста. Как сообщают очевидцы, водитель издали подавал звуковые сигналы, после чего наехал на конструкцию.
Комментарии (1)
Подгорное
38 минут назад
Лутше показали новую больницу на сырском Руднике ...самая лутшая больница в России и Мотин самый лутший Главный врач всей России...Артамонов, ауууу!!! Навиди порядок!!!ответить
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