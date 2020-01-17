Общество

сегодня, 13:07

Каникулы в Мексике довели липчан до суда

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#отпуск #туризм #суд
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Каникулы в Мексике довели липчан до суда

Путешествие пары испортили шумные студенты, очереди в столовой и ошибка туроператора.

Семейная пара из Липецка добилась возмещения незапланированных затрат и морального вреда, ставших итогом неудачного путешествия в Мексику. В конце февраля 2019 года липчане купили «горящую» путевку на 15 дней в четырехзвездочном отеле «Оазис Канкун лайт». Стоимость каникул на берегу Карибского моря составила 240 800 рублей. Уже в марте пара запаковала чемоданы и отправилась в тур. Когда липчане прибыли в отель, то были ошарашены. Он был заселен множеством американских студентов, которые круглые сутки пили, дрались, ругались и громко слушали музыку. Из-за наплывала молодежи были огромные очереди в ресторан.

Потеряв надежду на спокойный отдых, липчане обратились к своему туристическому оператору. Гид признала наличие проблемы, но решить ее не смогла: переселять липчан отказались. Тогда они сами договорились с администрацией отеля на замену места проживания и переехали в другую гостиницу сети - «Оазис Канкун Сенс». Липчане отправили гиду смс-сообщение, где сообщили об этом. 20 марта пара должна была сесть на чартерный самолет до Москвы. Липчан выселили из отеля, они долго ждали у гостиницы трансферный автобус, но за ними никто не приехал. Тогда они сами добрались до аэропорта, где узнали, что их чартер уже в небе. Оказалось, что дату вылета самолета поменяли, но вот липчанам об этом сообщить забыли.

Туристам пришлось самостоятельно добираться до России. Им удалось купить билеты на самолеты из Мексики в США и из США в Россию - прямых перелетов регулярными рейсами просто не было. Благо у путешественников нашлось более 80 000 рублей на оплату перелета, у туристов были визы США и хорошее знание английского языка. Прилетев на родину, путешественники потребовали компенсации от туристического оператора. Перенесенный стресс и свои моральные страдания туристы оценили в 280 000 рублей, затраты на покупку билетов от Мексики до России на каждого из пассажиров - по 41 704 рубля и две копейки. Кроме того, путешественники просили взыскать с туроператора в их пользу штраф.

Иск рассматривал Советский районный суд Липецка. Суд взыскал туристического оператора по 20 000 рублей возмещения морального ущерба каждому из туристов, штраф в 35 000 рублей, а также обязал компанию возместить их фактические расходы на перелет. Всего - 158 351 рублей. С таким вердиктом представители туроператора не согласились и пытались обжаловать решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Советского районного суда и не нашла законных снования для его изменения. Туристы получат компенсацию.

Фото: anextour.com

7 1173
#отпуск #туризм #суд
2

Комментарии (7)

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липчанин

3 минуты назад
с таких надо налог брать за дорогой отдых, где люди берут деньги такие только воруют...стрелять или сажать тех кто покупает дорогие путёвки...а им ещё какие-то компенсации...
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Осёл

11 минут назад
Ослы. Я ездил летом в Ейск на Азовское море и там прекрасно отдохнул.
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поделом им.

11 минут назад
нех по заграницам шастать. Валовый продукт производить надо и готовиться к рывку
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Вообщем американские студенты

31 минуту назад
помешали липчанке вдоволь попрыгать на КАНКУНе липчанина..... Из-за чего отдых и не удался
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Хи-хи...

42 минуты назад
Вокруг одни дураки и идиоты, ни чему жизнь не учит таких!
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Логика

46 минут назад
как все ладно сошлось то...и дата вылета (не время, а дата ) поменялась и 80 тысяч нашлось и виза случайно оказалась....
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Ха.Ха

56 минут назад
Страна полна идиотов.
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