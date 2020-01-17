Каникулы в Мексике довели липчан до суда

Путешествие пары испортили шумные студенты, очереди в столовой и ошибка туроператора.

Фото:

anextour.com

Семейная пара из Липецка добилась возмещения незапланированных затрат и морального вреда, ставших итогом неудачного путешествия в Мексику. В конце февраля 2019 года липчане купили «горящую» путевку на 15 дней в четырехзвездочном отеле «Оазис Канкун лайт». Стоимость каникул на берегу Карибского моря составила 240 800 рублей. Уже в марте пара запаковала чемоданы и отправилась в тур. Когда липчане прибыли в отель, то были ошарашены. Он был заселен множеством американских студентов, которые круглые сутки пили, дрались, ругались и громко слушали музыку. Из-за наплывала молодежи были огромные очереди в ресторан.Потеряв надежду на спокойный отдых, липчане обратились к своему туристическому оператору. Гид признала наличие проблемы, но решить ее не смогла: переселять липчан отказались. Тогда они сами договорились с администрацией отеля на замену места проживания и переехали в другую гостиницу сети - «Оазис Канкун Сенс». Липчане отправили гиду смс-сообщение, где сообщили об этом. 20 марта пара должна была сесть на чартерный самолет до Москвы. Липчан выселили из отеля, они долго ждали у гостиницы трансферный автобус, но за ними никто не приехал. Тогда они сами добрались до аэропорта, где узнали, что их чартер уже в небе. Оказалось, что дату вылета самолета поменяли, но вот липчанам об этом сообщить забыли.Туристам пришлось самостоятельно добираться до России. Им удалось купить билеты на самолеты из Мексики в США и из США в Россию - прямых перелетов регулярными рейсами просто не было. Благо у путешественников нашлось более 80 000 рублей на оплату перелета, у туристов были визы США и хорошее знание английского языка. Прилетев на родину, путешественники потребовали компенсации от туристического оператора. Перенесенный стресс и свои моральные страдания туристы оценили в 280 000 рублей, затраты на покупку билетов от Мексики до России на каждого из пассажиров - по 41 704 рубля и две копейки. Кроме того, путешественники просили взыскать с туроператора в их пользу штраф.Иск рассматривал Советский районный суд Липецка. Суд взыскал туристического оператора по 20 000 рублей возмещения морального ущерба каждому из туристов, штраф в 35 000 рублей, а также обязал компанию возместить их фактические расходы на перелет. Всего - 158 351 рублей. С таким вердиктом представители туроператора не согласились и пытались обжаловать решение.Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Советского районного суда и не нашла законных снования для его изменения. Туристы получат компенсацию.