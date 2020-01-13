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Трое воронежцев приехали в Липецк обманывать пенсионерок

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#мошенничество
Трое воронежцев приехали в Липецк обманывать пенсионерок

«Гастролеры» использовали мошенническую схему с найденным на улице кошельком.



Липецкие полицейские задержали по подозрению в мошенничестве трех жителей Воронежской области: 52 летнюю женщину и двух мужчин: 33-х и 49-ти лет. Как считают полицейские, задержанные обманули двух пенсионерок.

- 10 января в полицию обратилась 66-летняя женщина, которая рассказала, что лишилась 30 тысяч рублей после встречи с мошенниками, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Со слов заявительницы, к ней на улице подошла женщина и сказала, что кто-то потерял деньги, и предложила разделить найденные купюры поровну. В это время появился мужчина, который стал утверждать, что это он потерял деньги. После чего попросил женщин показать кошельки, чтобы убедиться, что именно его денег у них нет. Потерпевшая достала из сумки кошелек и, продемонстрировала его содержимое. Злоумышленник попросил кошелек, чтобы лично убедиться в том, что в нем нет его потерянных денег.

Уже дома пенсионерка обнаружила пропажу 30 000 рублей. 

По такой же схеме 10 января обманули 77-летнюю липчанку - у нее пропали 10 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в мошенничестве.  Сейчас полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.
3 752
#мошенничество

Комментарии (3)

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хм

3 минуты назад
А как же из детства помню "что упало, то пропало"?
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Андрейка

36 минут назад
Пинсионеров обманули ещё раньше до них, так что они уже не первые и не последние... Зря только приехали, срок теперь наматают!
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Артурчик

47 минут назад
Это они прибыли с дружеским ответным визитом!
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