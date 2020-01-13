Трое воронежцев приехали в Липецк обманывать пенсионерок

«Гастролеры» использовали мошенническую схему с найденным на улице кошельком.









Липецкие полицейские задержали по подозрению в мошенничестве трех жителей Воронежской области: 52 летнюю женщину и двух мужчин: 33-х и 49-ти лет. Как считают полицейские, задержанные обманули двух пенсионерок.



- 10 января в полицию обратилась 66-летняя женщина, которая рассказала, что лишилась 30 тысяч рублей после встречи с мошенниками, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Со слов заявительницы, к ней на улице подошла женщина и сказала, что кто-то потерял деньги, и предложила разделить найденные купюры поровну. В это время появился мужчина, который стал утверждать, что это он потерял деньги. После чего попросил женщин показать кошельки, чтобы убедиться, что именно его денег у них нет. Потерпевшая достала из сумки кошелек и, продемонстрировала его содержимое. Злоумышленник попросил кошелек, чтобы лично убедиться в том, что в нем нет его потерянных денег.



Уже дома пенсионерка обнаружила пропажу 30 000 рублей.



По такой же схеме 10 января обманули 77-летнюю липчанку - у нее пропали 10 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в мошенничестве. Сейчас полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

