Происшествия
вчера, 15:40
В разгроме сокольского кладбища подозревается 33-летний липчанин
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Проверку проводит отдел полиции №5
Как сообщал GOROD48, в ночь со среды на четверг кладбище на улице Баумана подверглось погрому.
- Поврежденные кресты обнаружила утром 26 декабря смотритель кладбища, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Смотритель и вызвал полицию. Полицейские обнаружили 25 поврежденных крестов. Отдел полиции №5 проводит проверку по данному факту. Есть подозреваемый, мужчина 1986 года рождения. Сейчас полиция проверяет его причастность к погрому.
- Поврежденные кресты обнаружила утром 26 декабря смотритель кладбища, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Смотритель и вызвал полицию. Полицейские обнаружили 25 поврежденных крестов. Отдел полиции №5 проводит проверку по данному факту. Есть подозреваемый, мужчина 1986 года рождения. Сейчас полиция проверяет его причастность к погрому.
31 4352
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