Происшествия

вчера, 15:40

В разгроме сокольского кладбища подозревается 33-летний липчанин

31 4352
#вандализм #кладбище
3
В разгроме сокольского кладбища подозревается 33-летний липчанин

Проверку проводит отдел полиции №5

Как сообщал GOROD48, в ночь со среды на четверг кладбище на улице Баумана подверглось погрому.

- Поврежденные кресты обнаружила утром 26 декабря смотритель кладбища, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.  Смотритель и вызвал полицию. Полицейские обнаружили 25 поврежденных крестов. Отдел  полиции №5 проводит проверку по данному факту. Есть подозреваемый, мужчина 1986 года рождения. Сейчас полиция проверяет его причастность к погрому.

31 4352
#вандализм #кладбище
3

Комментарии (31)

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Осталось - 15

вчера, 23:54
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едроэсэсовец

вчера, 23:12
Ваш, .. мож путиниста ?
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Ваш

вчера, 22:13
Дело рук сатаниста - сталиниста
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Сатанюги

вчера, 21:31
Матерый, у каждого свои культурные особенности...
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Матерый

вчера, 21:24
Z, Это средневековый вид рассправы. По современному - Понять и Просить!
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Нонка

вчера, 21:12
Че хотел от покойников-урод?
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Z

вчера, 20:59
НА ОСИНОВЫЙ КОЛ ЭТОГО УПЫРЯ
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И деньги

вчера, 20:58
Для чего смотритель?, драть
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Котэ

вчера, 20:25
жока, знаю в тему говорит.
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Родина

вчера, 20:24
знаю, не возможно, а точно, так как все влиятельные родители так или иначе сатанисты...))
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