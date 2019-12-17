Липецкие баскетболисты обменялись победами с «Тверью» (ФОТО)

Судя по всему, наша команда справиться с задачей выхода в финал ЦФО.

Липецкие баскетболисты в целом удачно съездили в Тверь – одно поражение и одна победа, которые приблизили команду к выходу в финальный турнир первенства ЦФО.

«МицуБаскет» и «Тверь» - соседи по турнирной таблице, поэтому матчи были непредсказуемыми.

В первой игре липчане были близки к победе, по крайней мере, наша команда долго вела в счете. После ничейно первой четверти – 24:24 подопечные играющего тренера Константина Бреева выиграли следующий отрезок – 22:15 и к большому перерыву лидировали «+7».







«МицуБаскет» пытался нарастить отрыв, но слишком мало бойцов было в распоряжении Бреева. По-прежнему травмирован один из ведущих игроков Дмитрий Неклюдов, не ездил в Тверь Александр Цверкунов. В итоге на паркет у нас выходили лишь восемь человек.







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В третьей четверти липчане вели -56:53, 62:56, но хозяева удачно провели концовку и практически одновременно со свистком вышли вперед – 63:62 – как оказалось, уже навсегда. В заключительном отрезке совсем измочаленные липчане уже не смогли противостоять полному составу соперников, и уступили 12:26 в четверти и 74:89 в матче.

Из-за проблем с составом самые «ветеранистые» баскетболисты «МицуБаскета» 35-летний Бреев и 43-летний Валерий Рогачев вообще не уходили с площадки, став и самыми в нашей команде – 33 и 22 очка соответственно. Третьим по результативности стал Евгений Чебатарев – 8 очков.







Константин Бреев

У «Твери» Павел Хребтов набрал 24 балла, а 10-очковый рубеж преодолели четыре баскетболиста.

То, что вдвоем матчи не выигрывают, подтвердили же сами игроки «МицуБаскета» на следующий день. В первом отрезке вновь почти равенство – 17:16 в пользу хозяев, затем липчане предприняли решающий рывок – 27:17 и упрочили преимущество в третьей четверти – 19:12. Перед концовкой наши вели «+17» и такую фору растерять уже просто не могли – 13:19. Итог – 75:65 в пользу липчан.







Валерий Рогачев в атаке



Бреев и Рогачев вновь играли без замен – 22 (и 10 подборов) и 11 очков (а также 7 подборов, 5 перехватов). Но теперь по результативности к лидерам подтянулся Никита Полянский – 14 очков. Чеботарев набрал 9 очков, совершил 9 подборов.







Евгений Чеботарев на перехвате



«МицуБаскет» занимает 3-е место сразу за лидерами «Рязанью» и «Брянском». Из 5-ти «крайних» матчей команда Бреева выиграла 4. В финал ЦФО выходят 4 сильнейшие команды.



Андрей Романенко

21 и 22 декабря липчане дома примут аутсайдера «ЦСП Динамо-Росэнергоатом САЭС» из Десногорска.



Фото vk.com/tverbasket

