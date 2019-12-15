Общество

50 минут назад

Липецк окутали двадцатью километрами гирлянд

19 520
#Новый год #иллюминация
Липецк окутали двадцатью километрами гирлянд

Сегодня заканчивается новогоднее оформление города. 

С 11 ноября в Липецке установлены около ста елок (26 из них нарядила мэрия), смонтированы более 700 объектов праздничной иллюминации - консолей, перетяжек, световых композиций и малых архитектурные формы.  

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Только новогодняя елка на площади Петра Великого окутана 3,5 километра световых гирлянд. А в общей сложности  в городе развесили более 20 километров гирлянд.

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Часть из праздничных украшений – совершенно новые. Например, над улицей Первомайской растянуты новые перетяжки. У Дворца спорта «Звездный» установлены «Полярные медведи»,  световое панно «Дед Мороз», а на деревьях развешаны «Тающие сосульки».

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Такие же можно увидеть на площади Революции.

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Обновили гирлянды на улицах Советской и Космонавтов. 

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В Быхановом саду поставили двух святящихся белок, а также трех оленей. Над аллеями парка повесили светящийся потолок и 150 звезд. 

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Примечательно, что во всей иллюминации, которую установила мэрия, используются светодиодные лампы. Праздничные огни на городских объектах будут потреблять 200 квт/час.

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За сохранностью всей этой красоты будут следить видеокамеры, сотрудники ЧОПов и полиции. 

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#Новый год #иллюминация

Комментарии (19)

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Ничего

2 минуты назад
гость, Где очень темно ...,Артамонов своей лысиной подсветит !.
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гость

3 минуты назад
А как город был как у негра в жопе неосвещенным так и остался ночным.
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Ага

3 минуты назад
деревья в огоньках,а асфальт в грязи !, Артамонов- колхозник , Даже при алкаше королеве такого не было !.
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Ага

4 минуты назад
деревья в огоньках,а асфальт в грязи !, Артамонов- колхозник , Даже при алкаши королеве такого не было !.
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гость

7 минут назад
А как город был как у негра в жопе неосвещенным так и остался ночным.
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А где деньги

10 минут назад
Из трубы " сила сибири"????, Путин унёс ?!.
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Путин

11 минут назад
ВОР , ДОР -ПИ!.
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Житель

12 минут назад
Одна гирлянда вторая гирлянда, третья гирлянда, коллеги это п....... Ц!
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И все-таки

19 минут назад
Почему звезда на Соборной ужасного зеленого сбербанковского цвета? На елке за бюджетный счет могли бы и по классике, золотистую зажечь. Ну или с банка денег за елку взять хотя бы, не разорился бы...
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кокс

21 минуту назад
Очень нравятся деревья в гирляндах на Космонавтов очень красиво смотрится.
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