Липецк окутали двадцатью километрами гирлянд

Сегодня заканчивается новогоднее оформление города.



С 11 ноября в Липецке установлены около ста елок (26 из них нарядила мэрия), смонтированы более 700 объектов праздничной иллюминации - консолей, перетяжек, световых композиций и малых архитектурные формы.Только новогодняя елка на площади Петра Великого окутана 3,5 километра световых гирлянд. А в общей сложности в городе развесили более 20 километров гирлянд.Часть из праздничных украшений – совершенно новые. Например, над улицей Первомайской растянуты новые перетяжки. У Дворца спорта «Звездный» установлены «Полярные медведи», световое панно «Дед Мороз», а на деревьях развешаны «Тающие сосульки».Такие же можно увидеть на площади Революции.Обновили гирлянды на улицах Советской и Космонавтов.В Быхановом саду поставили двух святящихся белок, а также трех оленей. Над аллеями парка повесили светящийся потолок и 150 звезд.Примечательно, что во всей иллюминации, которую установила мэрия, используются светодиодные лампы. Праздничные огни на городских объектах будут потреблять 200 квт/час.За сохранностью всей этой красоты будут следить видеокамеры, сотрудники ЧОПов и полиции.