Общество
50 минут назад
Липецк окутали двадцатью километрами гирлянд
19 520
Сегодня заканчивается новогоднее оформление города.
С 11 ноября в Липецке установлены около ста елок (26 из них нарядила мэрия), смонтированы более 700 объектов праздничной иллюминации - консолей, перетяжек, световых композиций и малых архитектурные формы.
Только новогодняя елка на площади Петра Великого окутана 3,5 километра световых гирлянд. А в общей сложности в городе развесили более 20 километров гирлянд.
Часть из праздничных украшений – совершенно новые. Например, над улицей Первомайской растянуты новые перетяжки. У Дворца спорта «Звездный» установлены «Полярные медведи», световое панно «Дед Мороз», а на деревьях развешаны «Тающие сосульки».
Такие же можно увидеть на площади Революции.
Обновили гирлянды на улицах Советской и Космонавтов.
В Быхановом саду поставили двух святящихся белок, а также трех оленей. Над аллеями парка повесили светящийся потолок и 150 звезд.
Примечательно, что во всей иллюминации, которую установила мэрия, используются светодиодные лампы. Праздничные огни на городских объектах будут потреблять 200 квт/час.
За сохранностью всей этой красоты будут следить видеокамеры, сотрудники ЧОПов и полиции.
Только новогодняя елка на площади Петра Великого окутана 3,5 километра световых гирлянд. А в общей сложности в городе развесили более 20 километров гирлянд.
Часть из праздничных украшений – совершенно новые. Например, над улицей Первомайской растянуты новые перетяжки. У Дворца спорта «Звездный» установлены «Полярные медведи», световое панно «Дед Мороз», а на деревьях развешаны «Тающие сосульки».
Такие же можно увидеть на площади Революции.
Обновили гирлянды на улицах Советской и Космонавтов.
В Быхановом саду поставили двух святящихся белок, а также трех оленей. Над аллеями парка повесили светящийся потолок и 150 звезд.
Примечательно, что во всей иллюминации, которую установила мэрия, используются светодиодные лампы. Праздничные огни на городских объектах будут потреблять 200 квт/час.
За сохранностью всей этой красоты будут следить видеокамеры, сотрудники ЧОПов и полиции.
19 520
Ничего
гость
Ага
Ага
гость
А где деньги
Путин
Житель
И все-таки
кокс