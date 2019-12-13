Общество

15 минут назад

6-летняя девочка попала в больницу после аварии на улице Космонавтов

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#авария #ГИБДД
6-летняя девочка попала в больницу после аварии на улице Космонавтов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 декабря в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Мазда» и «Субару Импреза». В ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Мазды», девочку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Вечером на улице Космонавтов произошло еще одно ДТП: в 23:30 автомобиль «Тойота Королла» врезался стоящий «ГАЗ - 3302». В аварии пострадала 53-летняя пассажирка иномарки,она госпитализирована в больницу скорой помощи.

На проспекте 60 лет СССР 61-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», сбил вне зоны пешеходного перехода 42-летнюю женщину. С травмами она госпитализирована.

В Ельце на улице Героев 75-летний водитель автомобиля «Лада» сбил она пешеходном переходе 46-летнего мужчину. От удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 65-летнего водителя. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.

В селе Октябрьское Усманского района 59-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил 64-летнюю велосипедистку. Женщина обращалась за медицинской помощью, ей было назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 815 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 413 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ГИБДД

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