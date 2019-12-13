6-летняя девочка попала в больницу после аварии на улице Космонавтов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек, один человек погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 декабря в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Мазда» и «Субару Импреза». В ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Мазды», девочку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.



Вечером на улице Космонавтов произошло еще одно ДТП: в 23:30 автомобиль «Тойота Королла» врезался стоящий «ГАЗ - 3302». В аварии пострадала 53-летняя пассажирка иномарки,она госпитализирована в больницу скорой помощи.



На проспекте 60 лет СССР 61-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», сбил вне зоны пешеходного перехода 42-летнюю женщину. С травмами она госпитализирована.



В Ельце на улице Героев 75-летний водитель автомобиля «Лада» сбил она пешеходном переходе 46-летнего мужчину. От удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 65-летнего водителя. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.



В селе Октябрьское Усманского района 59-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил 64-летнюю велосипедистку. Женщина обращалась за медицинской помощью, ей было назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 815 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 413 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



