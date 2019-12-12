Происшествия

сегодня, 12:31

Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»

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#пожар
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Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»

В жилье за неуплату отключили газ.

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Мужчина и женщина погибшие сегодня во время пожара в доме барачного типа на улице Зои Космодемьянской в Липецке отапливали жилье самодельной печкой, об этом GOROD48 рассказали соседи погибших.

Владелец жилья в доме на 10 квартир вел асоциальный образ жизни и не платил по коммунальным счетам. В итоге в его квартире отключили газ. Отапливать жилье он стал с помощью самодельной печки-«буржуйки». Возможно, именно она и стала причиной пожара в котором погиб сам мужчина и его сожительница.

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Напомним, что пожар в одной из квартир доме №181 по улице Зои Космодемьянской вспыхнул сегодня днем. Площадь возгорания составила 30 кв.м. При тушении огня пожарные нашли в квартире трупы мужчины и женщины лет пятидесяти.

Сейчас пожар уже потушен. Бойцы пяти расчетов проливают кровлю здания и разбирают завалы. 
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#пожар
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Комментарии (4)

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Поп,кирюшка гуньдяев!

56 минут назад
Слава Единой России и Путину! До пенсии никто не доживёт. Хорошая прибавка в пенсионный фонд.
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Энергетическая смехдержава

59 минут назад
Говорил же, валежником будем топить. За 20 лет тариф на газ вырос в десятки раз.
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игорь

сегодня, 12:50
у народа денег нет на подведение и отопление.Это росия зато газ поставляем всем а народу за бешенные бабки их же народное достояние вдалбливаем.Скатываемся обратно в каменный век
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Сергей 13

сегодня, 12:46
Это жильё?У дяди Тома хижина была на два порядка лучше.
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