Происшествия
сегодня, 12:31
Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»
В жилье за неуплату отключили газ.
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Мужчина и женщина погибшие сегодня во время пожара в доме барачного типа на улице Зои Космодемьянской в Липецке отапливали жилье самодельной печкой, об этом GOROD48 рассказали соседи погибших.
Владелец жилья в доме на 10 квартир вел асоциальный образ жизни и не платил по коммунальным счетам. В итоге в его квартире отключили газ. Отапливать жилье он стал с помощью самодельной печки-«буржуйки». Возможно, именно она и стала причиной пожара в котором погиб сам мужчина и его сожительница.
Напомним, что пожар в одной из квартир доме №181 по улице Зои Космодемьянской вспыхнул сегодня днем. Площадь возгорания составила 30 кв.м. При тушении огня пожарные нашли в квартире трупы мужчины и женщины лет пятидесяти.
Сейчас пожар уже потушен. Бойцы пяти расчетов проливают кровлю здания и разбирают завалы.
Владелец жилья в доме на 10 квартир вел асоциальный образ жизни и не платил по коммунальным счетам. В итоге в его квартире отключили газ. Отапливать жилье он стал с помощью самодельной печки-«буржуйки». Возможно, именно она и стала причиной пожара в котором погиб сам мужчина и его сожительница.
Напомним, что пожар в одной из квартир доме №181 по улице Зои Космодемьянской вспыхнул сегодня днем. Площадь возгорания составила 30 кв.м. При тушении огня пожарные нашли в квартире трупы мужчины и женщины лет пятидесяти.
Сейчас пожар уже потушен. Бойцы пяти расчетов проливают кровлю здания и разбирают завалы.
Поп,кирюшка гуньдяев!
Энергетическая смехдержава
игорь
Сергей 13