Владелец заявил о краже вывески, оказалось, что ее сняли, как установленную с нарушениями

Конструкцию демонтировали по предписанию «Городского центра рекламы».

Оказалось, что электронную вывеску с магазина на улице Космонавтов никто не воровал. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вывеску демонтировали по предписанию «Городского центра рекламы».

За комментарием мы обратились в муниципальное казенное учреждение «Городской центр рекламы». Там рассказали, что конструкция являлась рекламной и была установлена с нарушением закона.

- Предписание о демонтаже рекламной конструкции на фасаде дома №33/4 по улице Космонавтов, было выдано собственнику 28 ноября 2018 года, но и не было выполнено, - рассказала GOROD48 директор МКУ «Городского центра рекламы» Ася Франценюк. – Вывеску демонтировал наш подрядчик. В рамках договора он должен демонтировать 50 электронных табло, которые установлены с нарушением закона. В этот список попала и конструкция с улицы Космонавтов.

Все демонтированные конструкции остаются на хранении у подрядчика. В течение трех месяцев владелец может обратиться в «Городской центр рекламы» с документами, подтверждающими право собственности на табло, и забрать его. Хранятся конструкции бесплатно, поэтому оплатить надо будет только услуги по демонтажу. По истечению этого срока невостребованные электронные табло будут утилизированы.

Напомним, что владелец вывески демонтированной на улице Космонавтов обратился в полицию с заявлением о ее краже. Предприниматель заявил, что вывеску похитили в ночь с 29 на 30 ноября.

Фото Яндекс-карты.

