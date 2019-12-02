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сегодня, 13:22

Владелец заявил о краже вывески, оказалось, что ее сняли, как установленную с нарушениями

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#кража #реклама
Владелец заявил о краже вывески, оказалось, что ее сняли, как установленную с нарушениями

Конструкцию демонтировали по предписанию «Городского центра рекламы».

Оказалось, что электронную вывеску с магазина на улице Космонавтов никто не воровал. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вывеску демонтировали по предписанию «Городского центра рекламы».

За комментарием мы обратились в муниципальное казенное учреждение «Городской центр рекламы». Там рассказали, что конструкция являлась рекламной и была установлена с нарушением закона.

- Предписание о демонтаже рекламной конструкции на фасаде дома №33/4 по улице Космонавтов, было выдано собственнику 28 ноября 2018 года, но и не было выполнено, - рассказала GOROD48 директор МКУ «Городского центра рекламы» Ася Франценюк. – Вывеску демонтировал наш подрядчик. В рамках договора он должен демонтировать 50 электронных табло, которые установлены с нарушением закона. В этот список попала и конструкция с улицы Космонавтов.

Все демонтированные конструкции остаются на хранении у подрядчика. В течение трех месяцев владелец может обратиться в «Городской центр рекламы» с документами, подтверждающими право собственности на табло, и забрать его. Хранятся конструкции бесплатно, поэтому оплатить надо будет только услуги по демонтажу. По истечению этого срока невостребованные электронные табло будут утилизированы.

Напомним, что владелец вывески демонтированной на улице Космонавтов обратился в полицию с заявлением о ее краже. Предприниматель заявил, что вывеску похитили в ночь с 29 на 30 ноября. 

Фото Яндекс-карты.

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#кража #реклама

Комментарии (7)

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Предприниматель

2 минуты назад
К сожалению предписание 28.11.2019 года не выдавалось . Как то обидно даже не предупредив , просто взяли и забрали мою собственность ...
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Парадокс !

15 минут назад
ттт, кстати , постановения ГЖИ , УК клали , но почему-то , если я за свои деньги отремонтирую крышу , хрен мне кто когода деньги вернёт , даже если я все чеки покажу и подам в суд на УК , а здесь так всё легко и просто , и деньжата на подрядчиков находят , и оперативно всё делается .
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Ася

33 минуты назад
ттт, введите Ваше имя
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ттт

50 минут назад
Главный вывод - электронные табло не охраняются. Можно ночью проехаться по городу, спокойно собрать урожай и ищи ветра в поле ....
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ттт

53 минуты назад
когда тайно берешь чужое это по любым законам воровство, а если при этом еще и не один действуешь то это уже ОПГ. А если еще и государством прикрываешься - это только усугубляет. Выписал постановление - не выполнили - подаешь в суд - далее если выиграешь судебные приставы все сделают, а можешь и не выиграть ....
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Сергей 13

сегодня, 13:56
"Мы не бандиты,мы благородные пираты"!))А шо,у них валом работы и они по ночам демонтажем занимаются?Днем в Яндекс такси,наверное,гоняют...
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КТО?!!

сегодня, 13:48
Скажите мне, кто пишет у вас на сайте названия статей! Это п...пец, какой-то!!!!!!
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