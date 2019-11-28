Происшествия
24 минуты назад
«КамАЗ» с зерном упал в кювет
Авария произошла в Усманском районе.
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Большегруз с зерном свалился в кювет на дороге в районе села Ольховка Усманского района. Фура двигалась со стороны Усмани.
Как сообщили GOROD48 очевидцы ДТП, авария произошла около 10:15 28 ноября. Водитель транспорта значительных травм не получил.
Как сообщили GOROD48 очевидцы ДТП, авария произошла около 10:15 28 ноября. Водитель транспорта значительных травм не получил.
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