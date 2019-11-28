Происшествия

24 минуты назад

«КамАЗ» с зерном упал в кювет

2 358
#авария #ДТП

Авария произошла в Усманском районе.

Загрузка плеера
Большегруз с зерном свалился в кювет на дороге в районе села Ольховка Усманского района. Фура двигалась со стороны Усмани.

Как сообщили GOROD48 очевидцы ДТП, авария произошла около 10:15 28 ноября. Водитель транспорта значительных травм не получил.
2 358
#авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваш

13 минут назад
Пря Сталяне водителя расстреляли
ответить

Для дикой живности!

13 минут назад
Хоть на короткое время наступит коммунизм !.
ответить

Еще в рубрике

Автобус промчался на красный свет
#нарушение ПДД
9
Автобус промчался на красный свет

сегодня, 09:51

Происшествия
46-летнюю женщину сбили на сельской дороге
#авария #ДТП
1
46-летнюю женщину сбили на сельской дороге

сегодня, 08:41

Происшествия
В Липецке начали умирать птицы
#птицы #отравление
52
В Липецке начали умирать птицы

сегодня, 08:40

Происшествия
Виновник ДТП заявил об угоне машины
#авария #ДТП
22
Виновник ДТП заявил об угоне машины

вчера, 17:43

Происшествия
Пожилой мужчина провалился под лед у села Ситовка
#лед
17
Пожилой мужчина провалился под лед у села Ситовка

вчера, 16:08

Происшествия
Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан
#ЖКХ #платежи
73
Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан

вчера, 16:04

Происшествия