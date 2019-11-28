«КамАЗ» с зерном упал в кювет

Авария произошла в Усманском районе.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Большегруз с зерном свалился в кювет на дороге в районе села Ольховка Усманского района. Фура двигалась со стороны Усмани.



Как сообщили GOROD48 очевидцы ДТП, авария произошла около 10:15 28 ноября. Водитель транспорта значительных травм не получил.