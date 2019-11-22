Трех липчан задержали за разбой в Воронеже

Мужчину затолкали в машину и потребовали у него деньги.

Трое жителей Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года задержаны в Воронеже в рамках расследования разбойного нападения. Известно, что двое из троих липчан были ранее судимы за нелегальный оборот наркотиков и мошенничество. Криминальное трио снимало квартиру в Воронеже. Там их и задержали полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.



- На допросе 31-летний задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя, двое других задержанных дали признательные показания, - уточнили в ведомстве.



Липчане оказались фигурантами дела о разбойном нападении на 30-летнего жителя Новоусманского района. Воронежец недолго переписывался с одним из липчан в интернете. Мужчины договорились о встрече. Когда воронежец пришел в условленное место, его интернет-приятель ждал там с двумя своими подельниками.



- Потерпевший увидел своего нового знакомого в сопровождении двух неизвестных, которые ударили заявителя в область головы, после чего насильно посадили в автомобиль. Злоумышленники привезли молодого человека в безлюдное место в районе набережной Авиастроителей, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали денежные средства. Получив от потерпевшего 2 тысячи рублей, нападавшие забрали у него ключи от дома, посадили его в автомобиль и отправились по месту его проживания. Из квартиры заявителя злоумышленники похитили деньги и документы, после чего скрылись. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил свыше 5 тысяч рублей, - сообщают полицейские.



Злоумышленников оперативно вычислили и задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».