Происшествия

42 минуты назад

Наезд «BMW X5» на пожилую женщину зафиксировала камера наблюдения

3 916
#Авария #ДТП
1
Наезд «BMW X5» на пожилую женщину зафиксировала камера наблюдения
Загрузка плеера
Вчерашнюю аварию на улице Советской в Липецке, в результате которой серьезные травмы получила 69-летняя женщина, зафиксировала камера наблюдения портала  «Liptube».

На записи видно, как иномарка сбивает вышедшую на пешеходный переход пенсионерку, та падает на капот машины и с него отлетает на другой переход - через улицу Пушкина. «BMW X5» на полном ходу уезжает с места аварии, очевидцы ДТП бросаются на помощь женщине.

Напомним, что полицейские нашли автомобиль «BMW» в ходе выполнения плана «Перехват» на улице Студенческий Городок. Позже был найден и 32-летний водитель машины. Полицейским он рассказал, что взял «BMW» у друга, а с места аварии уехал потому что испугался
3 916
#Авария #ДТП
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Влад

13 минут назад
Скорая проехала, х остановилась
ответить

Лишь была бы моя техника цела

17 минут назад
Бабок много бэха у меня одна
ответить

Липчанин

22 минуты назад
* наше Гбдд,переходить дорогу не убедившись ,что машина их пропускает,Вот и результат
ответить

Еще в рубрике

В Ельце завелись появились туевые воры
#туя #благоустройство #вандализм
4
В Ельце завелись появились туевые воры

сегодня, 13:17

Происшествия
Двое липчан вывели со счетов предпринимательницы из Узбекистана 32,5 миллиона рублей
#мошенничество
3
Двое липчан вывели со счетов предпринимательницы из Узбекистана 32,5 миллиона рублей

сегодня, 12:34

Происшествия
Житель Краснодарского края производил в Липецке сигареты на украденном оборудовании
#фальсификат
5
Житель Краснодарского края производил в Липецке сигареты на украденном оборудовании

сегодня, 12:14

Происшествия
В Липецке грабитель разнес банкомат
#ограбление
45
В Липецке грабитель разнес банкомат

сегодня, 11:27

Происшествия
Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом
#драка #причинение вреда здоровью
25
Женская потасовка в «Стефан Браун» закончилась уголовным делом

сегодня, 10:40

Происшествия
В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой
#авария #ДТП
4
В Красном перевернулся КамАЗ со свеклой

сегодня, 10:17

Происшествия