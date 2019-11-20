Происшествия
42 минуты назад
Наезд «BMW X5» на пожилую женщину зафиксировала камера наблюдения
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Вчерашнюю аварию на улице Советской в Липецке, в результате которой серьезные травмы получила 69-летняя женщина, зафиксировала камера наблюдения портала «Liptube».
На записи видно, как иномарка сбивает вышедшую на пешеходный переход пенсионерку, та падает на капот машины и с него отлетает на другой переход - через улицу Пушкина. «BMW X5» на полном ходу уезжает с места аварии, очевидцы ДТП бросаются на помощь женщине.
Напомним, что полицейские нашли автомобиль «BMW» в ходе выполнения плана «Перехват» на улице Студенческий Городок. Позже был найден и 32-летний водитель машины. Полицейским он рассказал, что взял «BMW» у друга, а с места аварии уехал потому что испугался.
На записи видно, как иномарка сбивает вышедшую на пешеходный переход пенсионерку, та падает на капот машины и с него отлетает на другой переход - через улицу Пушкина. «BMW X5» на полном ходу уезжает с места аварии, очевидцы ДТП бросаются на помощь женщине.
Напомним, что полицейские нашли автомобиль «BMW» в ходе выполнения плана «Перехват» на улице Студенческий Городок. Позже был найден и 32-летний водитель машины. Полицейским он рассказал, что взял «BMW» у друга, а с места аварии уехал потому что испугался.
Влад
Лишь была бы моя техника цела
Липчанин