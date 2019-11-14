Седан Volkswagen Polo Connect научился удалённому контролю





Для модели доступен «металлик» Petroleum Blue. С пакетом «Спорт» к особенностям дизайна добавляются чёрные легкосплавные колёсные диски Portago на 16 дюймов, зеркала и спойлер цвета «чёрный перламутр» (Deep Black), болты-секретки и хромированный выхлопной патрубок.







В список комплектаций седана Volkswagen Polo в России добавлена версия Connect. Её отличительная особенность: модуль связи и приложение Volkswagen Connect, позволяющие дистанционно контролировать многие функции автомобиля. Данная версия может сочетаться со всеми силовыми агрегатами модели Polo (моторами и коробками передач), а диапазон цен на неё составляет от 811 900 руб.

Агрегаты Polo Connect: 1.6 на 90 сил с пятиступенчатой «механикой», 1.6 на 110 сил с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», турбочетвёрка 1.4 на 125 «лошадок» с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым «роботом».







Со смартфона можно получить основные сведения (VIN, пробег, уровень топлива, дата следующего техобслуживания), узнать пройденное расстояние в поездке и время в пути, количество потреблённого топлива и затраты на него, посмотреть анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности. Также можно найти на карте авторизованные сервисные центры и записаться на ТО, узнать расшифровку любого предупреждающего сигнала на приборке, получить доступ к службе помощи на дороге или просто связаться с колл-центром. Ну и ещё найти машину на большой парковке по геолокации.

Информация становится доступной с мобильника после регистрации и получения персонального номера Volkswagen ID.







Комплектация Connect создана на основе версии Comfortline с кондиционером, круиз-контролем, спортивным мультирулём с кожаной отделкой, как на версии GT, подогревом передних сидений и форсунок омывателя, фарами с лампами H7. Но также добавлены центральный подлокотник спереди, камера заднего вида, тонировка задних стекол и «спортивный» руль от версии GT. А отличительные особенности версии Connect — 15-дюймовые легкосплавные колеса оригинального дизайна, обивка сидений и декор передней

В оснащение Коннекта входят аудиосистема R 340 с камерой заднего вида и цветным сенсорным дисплеем на 6,5 дюйма, интерфейсами Apple CarPlay, Android Auto и Mirrorlink, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic (для версий на 125 л.с.). панели. Кроме того, в палитру цветов кузова добавлен новый голубой оттенок Petroleum Blue.

В пересмотренной гамме Polo-седана версия Connect единственная, которую можно заказать с любой из существующих комбинаций двигателя и коробки передач. То есть Polo Connect — самый доступный вариант с турбомотором.





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