Происшествия

сегодня, 12:46

В Ильино произошла серьезная авария

4 936
#дтп
В Ильино произошла серьезная авария
В селе Ильино Липецкого района столкнулись "Тойота" и "Ауди".

В аварии пострадали водители машин.
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4 936
#дтп

Комментарии (5)

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Иномарки ДУРАКАМ

15 секунд назад
Самоуничтожение идиотами неуправляемого инохлама продолжается!
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житель

8 минут назад
Там же обгон запрещен.
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Гость

19 минут назад
Дибилы гоняют,себе смерть ищют,и люди страдают
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Артем

21 минуту назад
Шляпа на рафике выехала на полкорпуса на встречную полосу.
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Качанок

37 минут назад
На тот свет спешили.
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