Липецкий драматический театр выиграл гранты на поддержку молодой режиссуры

Театр на Соколе выиграл гранты на поддержку молодой режиссуры и современной драматургии 800 и 858 тысяч рублей соответственно, объявленный Российским фондом культуры, при поддержке Министерства Культуры.

Спектакль "Как боги" по пьесе Юрия Полякова поставит режиссер из Москвы Петр Орлов. Режиссер родился в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина (Институт им. Щукина) при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, актерско-режиссерский курс под руководством народного артиста СССР Е.Р. Симонова.



Сказку для детей "Алиса в стране чудес" по произведениям Льюиса Кэрролла поставит молодой режиссер из Дзержинска Мария Шиманская, которая в 2018 году окончила ВТУ им. Б. Щукина, режиссерский факультет, мастер курса заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, М.Б. Борисов.



В конце декабря пройдут предпремьерные показы спектаклей. Премьеры планируются в феврале-апреле 2020 года, уточняет департамент культуры Липецка.