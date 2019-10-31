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Липецкий драматический театр выиграл гранты на поддержку молодой режиссуры
Театр на Соколе выиграл гранты на поддержку молодой режиссуры и современной драматургии 800 и 858 тысяч рублей соответственно, объявленный Российским фондом культуры, при поддержке Министерства Культуры.
Сказку для детей "Алиса в стране чудес" по произведениям Льюиса Кэрролла поставит молодой режиссер из Дзержинска Мария Шиманская, которая в 2018 году окончила ВТУ им. Б. Щукина, режиссерский факультет, мастер курса заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, М.Б. Борисов.
В конце декабря пройдут предпремьерные показы спектаклей. Премьеры планируются в феврале-апреле 2020 года, уточняет департамент культуры Липецка.