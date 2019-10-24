Происшествия

сегодня, 10:17

Причиной пожара в молодоженке стал загоревшийся диван

7 1400
#пожар
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Спасатели ликвидировали возгорание.

Спасатели ликвидировали возгорание в доме №14/2 на улице Звездная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, причиной возгорания стал загоревшийся диван. Вероятно, пожар стал следствием курения.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 08:29 24 октября. На место пожара выехали спасатели.Было обнаружено загорание в квартире на четвертом этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. Три человека переданы медикам для осмотра. Их состояние не вызывает опасений.
7 1400
#пожар
1

Комментарии (7)

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Violla

52 минуты назад
ттт, и лежание на диване
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сыч

54 минуты назад
странная причина ,как будто диван загорелся просто так.
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поди

57 минут назад
Резина перегрелась
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ттт

сегодня, 10:35
срочно нужен закон о запрете курения на диване
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Алкотранс

сегодня, 10:29
Мы делали джарибари
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Гость

сегодня, 10:29
У молодожёнов был медовый месяц. Остановиться не было возможности да и не хотелось ломать кайф. Вот и дым даже не помешал.
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Вася ещё тот.

сегодня, 10:25
В общаге курили Коноплю и догонялимь пивком.
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