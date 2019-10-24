Происшествия
сегодня, 10:17
Причиной пожара в молодоженке стал загоревшийся диван
Спасатели ликвидировали возгорание.
Спасатели ликвидировали возгорание в доме №14/2 на улице Звездная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, причиной возгорания стал загоревшийся диван. Вероятно, пожар стал следствием курения.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 08:29 24 октября. На место пожара выехали спасатели.Было обнаружено загорание в квартире на четвертом этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. Три человека переданы медикам для осмотра. Их состояние не вызывает опасений.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 08:29 24 октября. На место пожара выехали спасатели.Было обнаружено загорание в квартире на четвертом этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. Три человека переданы медикам для осмотра. Их состояние не вызывает опасений.
Violla
сыч
поди
ттт
Алкотранс
Гость
Вася ещё тот.