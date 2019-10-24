В Липецке горит молодоженка - есть пострадавшие

Пожар произошел в пятиэтажке на улице Звездной.

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Сегодня утром в доме №14/2 на улице Звездной в Липецке произошло возгорание. На место вызова уже прибыли пожарные. Ситуация попала на запись камер очевидцев. На кадрах видно, что дым валит из окон верхних этажей.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило в 08:29. На место пожара выехали спасатели нескольких частей, к ликвидации возгорания привлекли спецтехнику - автолестницу. Было обнаружено загорание в квартире на 4 этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. 3 человека переданы медикам для осмотра.



- На данный момент ликвидация пожара. Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется, - добавили в пресс-службе.