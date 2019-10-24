Происшествия

26 минут назад

В Липецке горит молодоженка - есть пострадавшие

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#пожар

Пожар произошел в пятиэтажке на улице Звездной.

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Сегодня утром в доме №14/2 на улице Звездной в Липецке произошло возгорание. На место вызова уже прибыли пожарные. Ситуация попала на запись камер очевидцев. На кадрах видно, что дым валит из окон верхних этажей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило в 08:29. На место пожара выехали спасатели нескольких частей, к ликвидации возгорания привлекли спецтехнику - автолестницу. Было обнаружено загорание в квартире на 4 этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. 3 человека переданы медикам для осмотра.

- На данный момент ликвидация пожара. Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется, - добавили в пресс-службе.
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#пожар

Комментарии (1)

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весёлый

4 минуты назад
Вот так курить в помещении ,наверное прилёг на диванчике и закурил ,а если бы курили на балконе возможно такого бы и не было ,вот и думайте господа ,семьдесят лет курили на балконе и никто не горел ,значит дело не в этом !
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