Происшествия
26 минут назад
В Липецке горит молодоженка - есть пострадавшие
Пожар произошел в пятиэтажке на улице Звездной.
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Сегодня утром в доме №14/2 на улице Звездной в Липецке произошло возгорание. На место вызова уже прибыли пожарные. Ситуация попала на запись камер очевидцев. На кадрах видно, что дым валит из окон верхних этажей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило в 08:29. На место пожара выехали спасатели нескольких частей, к ликвидации возгорания привлекли спецтехнику - автолестницу. Было обнаружено загорание в квартире на 4 этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. 3 человека переданы медикам для осмотра.
- На данный момент ликвидация пожара. Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется, - добавили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило в 08:29. На место пожара выехали спасатели нескольких частей, к ликвидации возгорания привлекли спецтехнику - автолестницу. Было обнаружено загорание в квартире на 4 этаже. Произведена эвакуация жильцов дома. 3 человека переданы медикам для осмотра.
- На данный момент ликвидация пожара. Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется, - добавили в пресс-службе.
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