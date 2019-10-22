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Липецкая вечЁрка: вечные стройки, пропавшая женщина и награда врачу
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 22 октября.
Более 150 комментариев оставлено под новостью «За такую работу расстреливать надо!». Корреспондент GOROD48 объехал проблемные социальные объекты – посетили школу-долгострой и ясли. Примерно так можно назвать впечатления от состояния этих двух объектов руководителя МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергея Алпатова. Не менее эмоционально к вопросу отнеслись и читатели.
Пока липчане ждут ясли и школу, мэрия избавляется от ГДМ «Октябрь». В этот четверг депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета глава Липецка Евгения Уваркина предложит согласовать сделку по передаче в госсобственность здания Городского Дворца молодежи «Октябрь». В своем обосновании Евгения Уваркина сослалась на то, что здание «Октября» физически и морально устарело. Там все плохо. Текут потолки. Нужно менять пол. В аварийном состоянии - электрооборудование и проводка. Кресла - рухлядь. Туалеты не отвечают санитарным требованиям. Фасад - несовременен. Нуждается в замене сцена. А вот и спорное утверждение: «большая площадь остекления приводит к потере тепла», в результате в здании холодно в отопительный период.
Сегодня стало известно о том, что в Липецкой области женщина пропала после концерта «Сплин». Утром 20 октября перестала выходить на связь 35-летняя жительница города Нововоронеж Ольга Архипова. Она в прошлые выходные приезжала в Липецк на концерт группы «Сплин». В воскресенье женщина села в Липецке на автобус, следовавший в Воронеж. До воронежского автовокзала Ольга Архипова не доехала. Дома ее ждут муж и 4-летняя дочка.
Тем временем гинеколог из Липецка получила награду за отказы от абортов. Акушер Елена Ивакина признана лучшей в практике сохранения беременности у тех, кто пришел избавиться от ребенка. Врач работает в женской консультации при БСМП.
Пока липчане ждут ясли и школу, мэрия избавляется от ГДМ «Октябрь». В этот четверг депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета глава Липецка Евгения Уваркина предложит согласовать сделку по передаче в госсобственность здания Городского Дворца молодежи «Октябрь». В своем обосновании Евгения Уваркина сослалась на то, что здание «Октября» физически и морально устарело. Там все плохо. Текут потолки. Нужно менять пол. В аварийном состоянии - электрооборудование и проводка. Кресла - рухлядь. Туалеты не отвечают санитарным требованиям. Фасад - несовременен. Нуждается в замене сцена. А вот и спорное утверждение: «большая площадь остекления приводит к потере тепла», в результате в здании холодно в отопительный период.
Сегодня стало известно о том, что в Липецкой области женщина пропала после концерта «Сплин». Утром 20 октября перестала выходить на связь 35-летняя жительница города Нововоронеж Ольга Архипова. Она в прошлые выходные приезжала в Липецк на концерт группы «Сплин». В воскресенье женщина села в Липецке на автобус, следовавший в Воронеж. До воронежского автовокзала Ольга Архипова не доехала. Дома ее ждут муж и 4-летняя дочка.
Тем временем гинеколог из Липецка получила награду за отказы от абортов. Акушер Елена Ивакина признана лучшей в практике сохранения беременности у тех, кто пришел избавиться от ребенка. Врач работает в женской консультации при БСМП.
1057
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