В Липецке — масштабное отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 9 октября без холодной воды останутся потребители четырех десятков улиц центральной части города, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 37 по улице Терешковой, № 22 по улице Циолковского, №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 40, 41, 55, 60 по улице Гоголя, №№ 2, 2а, 4, 5, 6, 7 по улице У. Громовой, №№ 1, 2, 2а, 2а/1, 3а, 3б, 4, 4а, 4/1, 4 к.1, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3д, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, по улице Богдана Хмельницкого, №№ 1, 2, 5, 6, 10 в Студенческом городке, № 7 по улице Айвазовского, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 3, 9, 13, 17, 17/2, 18, 20, 22, 22/2, 24, 26, 26а, 26/2, 28, 30, 32, 32а, 34, 36 по улице 8 Марта, №№ 2, 4, 6, ст.6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, №№ 1, 2, 7, 9, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого, №№ 1, 3, 5, 7, 13, 21, 22, 25, 26, 26в, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73 по улице Советской, №№ 1, 35, 35а, 37, 38, 40, 45, 51, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 77в, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 101, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 6, 8, 10, 12 по улице Кузнечной, №№ 1, 2 по улице Малые ключи, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 43, 81, 85 по улице Фрунзе, №№ 3, 5, 7, 11 по улице Ворошилова, №№ 30, 32, 49, 67, 70, 71, 73, 74, 88а, 89 по улице Октябрьской, №№ 4, 5, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15а по улице Пушкина, №№ 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 15а, 15в, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53 по улице Неделина, №№ 22, 28а, 28б, 28г, 28д, 30 по улице Мичурина, №№ 1, 3, 7, 7а, 9, 9а, 10, 12, 22, 26 по улице Горького, №№ 3, 5, 7 по улице Барашева, №№ 6а, 8а по улице Литаврина, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6 по улице Механизаторов, №№ 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8 на площади Победы, №№ 1, 2, 3 на площади Театральной, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 47, 49, 53, 55, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 69а, 70, 72, 72а, 74, 88 ,90, 90а, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 104 по проспекту Победы. Подачу холодной воды также приостановят жителям частного сектора улиц Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Громовой, Гоголя, Юных Натуралистов, Крылова, Хмельницкого, Достоевского, переулков Яблочкина, Балакирева.Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Победы, 90а, улица Айвазовского, 7, Студенческий городок, 5, улица Терешковой, 23. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета ожидаются на улицах Морской, Писарева, Центральной – ограничения подачи электроэнергии составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Водную, Демьяна Бедного, Бабушкина, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Ангарскую, Взлетную, Геологическую, Детскую, Исполкомовскую, Коттеджную, Маргелова, Монтажников, Ново-Весовую, Почтовую, Романовскую, Ударников, Юношескую, Добровскую, Железногорскую, Патриотическую, Московскую, Карбышева, Меркулова, проспект 60 лет СССР, переулки Войнич, Ермака, Щепкина, Лирический, Рудный, Серебристый, Туманный, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный, Чаплыгинское шоссе, районы Центролита и Цемзавода, садоводчества «Горняк», «Горняк-1», «Дачный-3», «Спутник», «Спутник-2», «Центролит».