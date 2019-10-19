Происшествия

42 минуты назад

В Ельце стреляли по окнам начальника городского отдела полиции

7 603
В Ельце стреляли по окнам начальника городского отдела полиции
Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в микрорайоне "Александровский" в Ельце стреляли по окнам одной из квартир.

- Стреляли из гладкоствольного оружия по окнам начальника ОМВД РФ по Ельцу полковника полиции Григория Григорова, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета Павел Евграфов. - В результате инцидента никто не пострадал.

В свою очередь, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Не стал разговаривать с GOROD48 и Григорий Григоров, сославшись на инструкцию, не позволяющую ему без санкции пресс-службы ведомства общаться со СМИ.

Фото: vmnews.ru

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Комментарии (7)

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Ледоруб

4 минуты назад
1, ...всех найдем по крысиным офшорным норам
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деградация режима дерьмократии

5 минут назад
в СССР такого не было
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манифест

17 минут назад
Призрак бродит по России !, лучше партизанская игра
ответить

1

18 минут назад
Народ, конечно, остаётся ни с чем и ругает не проамериканских едирастов, а народных правителей
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1

20 минут назад
Гражданской войны не будет. Крысы моментально разбегаются по Европам к своим хозяевам, как Янукович. Кто не успевает, присоединется к Навальному.
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й

23 минуты назад
Мусора - позор России
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Все просто

29 минут назад
Это очередной Г-бэшный конь, следуя обещанному рамсы попутал.Мусорок засунул нос на чужую делянку.
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