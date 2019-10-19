Происшествия
42 минуты назад
В Ельце стреляли по окнам начальника городского отдела полиции
7 603
Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в микрорайоне "Александровский" в Ельце стреляли по окнам одной из квартир.
- Стреляли из гладкоствольного оружия по окнам начальника ОМВД РФ по Ельцу полковника полиции Григория Григорова, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета Павел Евграфов. - В результате инцидента никто не пострадал.
В свою очередь, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Не стал разговаривать с GOROD48 и Григорий Григоров, сославшись на инструкцию, не позволяющую ему без санкции пресс-службы ведомства общаться со СМИ.
Фото: vmnews.ru
- Стреляли из гладкоствольного оружия по окнам начальника ОМВД РФ по Ельцу полковника полиции Григория Григорова, - сообщил GOROD48 депутат областного Совета Павел Евграфов. - В результате инцидента никто не пострадал.
В свою очередь, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Не стал разговаривать с GOROD48 и Григорий Григоров, сославшись на инструкцию, не позволяющую ему без санкции пресс-службы ведомства общаться со СМИ.
Фото: vmnews.ru
7 603
Ледоруб
деградация режима дерьмократии
манифест
1
1
й
Все просто