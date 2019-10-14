Происшествия

20 минут назад

В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора

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#мусор #переработка #УФСИН
В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора

В одной колонии будут перерабатывать полиэтилен, в другой - автопокрышки

В октябре 2019 года Управлением организации производственной деятельности и трудовой адаптации ФСИН России планируется открытие двух новых производств по переработке отходов в исправительных учреждениях Липецкой области. 

В ИК-2 УФСИН России по Липецкой области откроется производство по переработке полиэтиленовой пленки с возможностью трудоустройства до 8 осужденных, а в ИК-6 будут перерабатывать автомобильные шины в резиновую крошку методом механического измельчения, что позволит трудоустроить до 9 осужденных.

В настоящее время в исправительных учреждениях проводятся мероприятия по запуску данных производств, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
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#мусор #переработка #УФСИН

Комментарии (3)

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Серый

9 минут назад
А как же ранее писали что в пипецке открыли завод по переработке старых покрышек? Даже один день трактор с полной тележкой покрышек по городу ездил, оказалось очередная ЛОЖЬ едорастов, трепачи,... Поэтому и выборов боитесь НАЗНАЧЕНЦЫ едоросни
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Татар

11 минут назад
Мусор сортировать что-ли.
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...

15 минут назад
Так они ж всех вертухаев переработают...!
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