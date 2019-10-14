В двух липецких колониях откроются производства по переработке мусора

В одной колонии будут перерабатывать полиэтилен, в другой - автопокрышки

В октябре 2019 года Управлением организации производственной деятельности и трудовой адаптации ФСИН России планируется открытие двух новых производств по переработке отходов в исправительных учреждениях Липецкой области.



В ИК-2 УФСИН России по Липецкой области откроется производство по переработке полиэтиленовой пленки с возможностью трудоустройства до 8 осужденных, а в ИК-6 будут перерабатывать автомобильные шины в резиновую крошку методом механического измельчения, что позволит трудоустроить до 9 осужденных.



В настоящее время в исправительных учреждениях проводятся мероприятия по запуску данных производств, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

