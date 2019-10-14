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«Открыть окно невозможно, по квартире распространился отвратительный запах»

15 1700
#ЖКХ #мусор
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«Открыть окно невозможно, по квартире распространился отвратительный запах»

Мусорные контейнеры выставили под окна жилого дома.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Вероника, которая живет в доме №30 по улице Ушинского. Автор письма указывает, что в ходе ремонта контейнерной площадки жизнь жильцов первого этажа превратилась в смрадный ад: мусорные баки поставили прямо под окном пятиэтажки.

- Вчера в 9 часов утра к моему дому подъехала строительная техника, которая снесла мусорную площадку. В 12 часов работы по сносу были закончены. Работы по установке площадки не производились. Все мусорные контейнеры были выстроены работниками под окном лоджии моей квартиры. Открыть окно невозможно, по квартире распространился отвратительный запах. Данные действия лиц, которые осуществляли перенос мусорных контейнеров под мое окно, не подпадают ни под какие санитарные нормы и правила. Более того, в 12 часов приехала машина АО «ЭкоПром-Липецк», которая стала осуществлять выгрузку мусора из контейнера прямо под окном. Мусор, который выпадал из мусоровоза, теперь лежит прямо перед моей квартирой, - сетует Вероника.

В АО «ЭкоПром» не отрицают, что стоящие под окном дома баки — непорядок. В компании пообещали найти для мусорных контейнеров временное новое место. Как сообщили в департаменте ЖКХ Липецка, мусорка под окнами пятиэтажки — самодеятельность сотрудников мусоросборочной компании. В ближайшее время баки уберут от жилого дома. Кроме того, в департаменте ЖКХ сообщили, что все работы по обновлению в Липецке контейнерных площадок должны быть закончены в течение двух недель. Подрядчик обязан завершить ремонт всех начатых объектов к ноябрю.
15 1700
#ЖКХ #мусор
1

Комментарии (15)

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Сергей

9 минут назад
Ну не совсем под окном. если честно... Но, да. да... Неудачно выбрали место... Может, сразу туда кидать мусор из "лоджии" . А как поступать с установленными там же машинами? я предлагаю, кидать на них мусор сверху ))) Да и проходящим людям. И кстати, можно ли будет опубликовать фото этих "домашних дешёвых авто" под окнами для вынесения штрафа?
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Гость

19 минут назад
С мусорки воздух все равно чище чем с Новолипецка. Так что вам ещё повезло.
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Гость

21 минуту назад
На все контейнеры повесьте замки. И мусор никто не будет сыпать.
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Валерий

25 минут назад
Это на выживание эксперимент. Кто Кого.
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Гость

32 минуты назад
Странно, бросаем мусор мимо урн. А их сейчас немало. Бычки разкидываем где, как и кому вздумается. Пузыри стеклянные и пластиковые всюду, в местах общественного отдыха.И столько претензий о том, что город грязный. Не отрицаю, что вывозящие мусор , далеко не так хороши, как себя рисуют. Из баков перегрузили, что разсыпалось - оставили. Но, может, стоит начать с себя, так нами любимых? Вышел запрет о курении. Ну так и не кури, там где не положено. Не знаешь, где можно? Не кури вовсе на улице, за пределами дома. Вот по поводу распивания спиртного - огромная претензия к ППС. Вы существуете, либо вам пофиг?
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Гость

53 минуты назад
Вам наоборот надо крайний ящик подвинуть к окну и с окна свою парашу выбрасывать тем более это общага вообще, тут нет никаких нарушений
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Категоричный

53 минуты назад
На 8 районе и того хуже .
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гость

56 минут назад
Cunac, Зачем в контейнер? Можно и на площадке в подъезде оставить, можно сверху, под первый этаж скинуть. А зачем, славное определение - кунак, писать латиницей?
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Кухаркиной пиши

58 минут назад
Управляшку в чёрный список пусть заносит раз так беседу с работниками проводят
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Практик

сегодня, 11:08
Утешили-до ноября помойку нюхать...
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