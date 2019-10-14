Мусорные контейнеры выставили под окна жилого дома.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Вероника, которая живет в доме №30 по улице Ушинского. Автор письма указывает, что в ходе ремонта контейнерной площадки жизнь жильцов первого этажа превратилась в смрадный ад: мусорные баки поставили прямо под окном пятиэтажки.



- Вчера в 9 часов утра к моему дому подъехала строительная техника, которая снесла мусорную площадку. В 12 часов работы по сносу были закончены. Работы по установке площадки не производились. Все мусорные контейнеры были выстроены работниками под окном лоджии моей квартиры. Открыть окно невозможно, по квартире распространился отвратительный запах. Данные действия лиц, которые осуществляли перенос мусорных контейнеров под мое окно, не подпадают ни под какие санитарные нормы и правила. Более того, в 12 часов приехала машина АО «ЭкоПром-Липецк», которая стала осуществлять выгрузку мусора из контейнера прямо под окном. Мусор, который выпадал из мусоровоза, теперь лежит прямо перед моей квартирой, - сетует Вероника.



В АО «ЭкоПром» не отрицают, что стоящие под окном дома баки — непорядок. В компании пообещали найти для мусорных контейнеров временное новое место. Как сообщили в департаменте ЖКХ Липецка, мусорка под окнами пятиэтажки — самодеятельность сотрудников мусоросборочной компании. В ближайшее время баки уберут от жилого дома. Кроме того, в департаменте ЖКХ сообщили, что все работы по обновлению в Липецке контейнерных площадок должны быть закончены в течение двух недель. Подрядчик обязан завершить ремонт всех начатых объектов к ноябрю.