Общество

10 минут назад

Депутаты собираются изменить в пользу обманутых дольщиков областной закон

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#дольщики
Депутаты собираются изменить в пользу обманутых дольщиков областной закон

Депутаты регионального парламента на комитете по экономике  рассмотрели и поддержали изменения в Закон «О защите прав пострадавших участников  долевого строительства многоквартирных домов». 26 сентября документ будет вынесен на утверждение сессии. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, в соответствии с федеральным  законодательством вместо реестра пострадавших граждан вводится реестр проблемных домов. Он формируется в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства.  Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки  более, чем на шесть месяцев, либо  застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. То есть,  пострадавшим гражданам не надо проходить каких- либо  дополнительных процедур. 

- Также представленным законопроектом предусматривается новая мера поддержки дольщиков.  Им могут  предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором. При этом, пострадавшие граждане освобождаются  от оплаты  той площади, которую они  уже оплатили первому застройщику, - сообщил председатель комитета  по экономике, вице-спикер облсовета Василий Мурузов.  

Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов. 
69
#дольщики

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