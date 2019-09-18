10 минут назад
Депутаты собираются изменить в пользу обманутых дольщиков областной закон
Депутаты регионального парламента на комитете по экономике рассмотрели и поддержали изменения в Закон «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». 26 сентября документ будет вынесен на утверждение сессии.
- Также представленным законопроектом предусматривается новая мера поддержки дольщиков. Им могут предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором. При этом, пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику, - сообщил председатель комитета по экономике, вице-спикер облсовета Василий Мурузов.
Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов.