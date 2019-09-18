Депутаты собираются изменить в пользу обманутых дольщиков областной закон

Депутаты регионального парламента на комитете по экономике рассмотрели и поддержали изменения в Закон «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». 26 сентября документ будет вынесен на утверждение сессии.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, в соответствии с федеральным законодательством вместо реестра пострадавших граждан вводится реестр проблемных домов. Он формируется в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки более, чем на шесть месяцев, либо застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. То есть, пострадавшим гражданам не надо проходить каких- либо дополнительных процедур.



- Также представленным законопроектом предусматривается новая мера поддержки дольщиков. Им могут предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором. При этом, пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику, - сообщил председатель комитета по экономике, вице-спикер облсовета Василий Мурузов.



Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов.

