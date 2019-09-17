Общество
сегодня, 16:04
Пропавшей в Елецком районе 8-летней девочки официально не существовало
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У ребенка, которого от учебы школы хотели спрятать в Москве, не оказалось даже свидетельства о рождении.
Прокуратура Елецкого района завершила проверку обстоятельств исчезновения 8-летней девочки в селе Паниковец. По итогам проверки, прокурор внес представления в адрес начальника отдела районного образования, главы Воронецкого сельсовета и начальника ОМВД по Елецкому району. Кроме того, матери пропавшего ребенка выписан штраф в 2 000 рублей.
Проверка восстановила хронологию событий, связанных с исчезновением 8-летней девочки.
Прокуратура выяснила, что ребенок родился в доме знакомых родителей, когда те жили в одной из деревень Тверской области. Документы девочке глубоко верующие родители оформлять не стали, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Осенью 2018 семья переехала в Липецкую область и обосновалась в Елецком районе. В конце лета в дом к семье пришла директор школы села Воронец и представители опеки. Они потребовали от матери девочки дать согласие на то, чтобы ребенок ходил в школу. Затем девочку, у которой не было никаких документов, каким-то чудом зачислили в первый класс приказом директора школы.
Мать девочки, учительница по образованию, не хотела отдавать ребенка в обычную школу. Она решила посоветоваться с отцом ребенка, который тогда находился в Московской области, как избежать светского образования. У отца возник план — тайно увезти девочку в Москву. Для того, чтобы перевезти ребенка из Елецкого района в Подмосковье, мужчина обратился к своему знакомому отцу Федору. Этот мужчина в ночь на 30 августа прибыл в Паниковец. С ним была записка от отца девочки: тот предлагал специально для органов опеки инсценировать исчезновение ребенка, а на самом деле отправить девочку жить к отцу Фёдору. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.
2 сентября, когда девочка не пришла на линейку, в дом ее семьи приехала директор школы. Мать ученицы, что потом показал детектор лжи, соврала, что ребенок пропал. После этого началась масштабная поисковая операция: два дня девочку искали спасатели, волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Тем временем мать девочки проверяли на полиграфе и вскоре она во всем призналась: ее дочь жива и здорова, находится в подмосковном городе Щелково вместе с отцом. 4 сентября ребенка уже осмотрели медики, она была здорова. Так как у родителей не было никаких документов на девочку, то провели экспертизу ДНК. Она установила, что девочку воспитывают родные мать и отец.
Мать девочки оштрафовали на 2 000 рублей за проживание без регистрации. В ходе проверки женщине оформили временную регистрацию в селе Паниковец. Женщина все же согласилась отдать дочь в школу. Она будет учиться в школе села Стегаловка Долгоруковского района. Оформлять ребенку свидетельство о рождении придется через обращение в суд.
Проверка восстановила хронологию событий, связанных с исчезновением 8-летней девочки.
Прокуратура выяснила, что ребенок родился в доме знакомых родителей, когда те жили в одной из деревень Тверской области. Документы девочке глубоко верующие родители оформлять не стали, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Осенью 2018 семья переехала в Липецкую область и обосновалась в Елецком районе. В конце лета в дом к семье пришла директор школы села Воронец и представители опеки. Они потребовали от матери девочки дать согласие на то, чтобы ребенок ходил в школу. Затем девочку, у которой не было никаких документов, каким-то чудом зачислили в первый класс приказом директора школы.
Мать девочки, учительница по образованию, не хотела отдавать ребенка в обычную школу. Она решила посоветоваться с отцом ребенка, который тогда находился в Московской области, как избежать светского образования. У отца возник план — тайно увезти девочку в Москву. Для того, чтобы перевезти ребенка из Елецкого района в Подмосковье, мужчина обратился к своему знакомому отцу Федору. Этот мужчина в ночь на 30 августа прибыл в Паниковец. С ним была записка от отца девочки: тот предлагал специально для органов опеки инсценировать исчезновение ребенка, а на самом деле отправить девочку жить к отцу Фёдору. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.
2 сентября, когда девочка не пришла на линейку, в дом ее семьи приехала директор школы. Мать ученицы, что потом показал детектор лжи, соврала, что ребенок пропал. После этого началась масштабная поисковая операция: два дня девочку искали спасатели, волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Тем временем мать девочки проверяли на полиграфе и вскоре она во всем призналась: ее дочь жива и здорова, находится в подмосковном городе Щелково вместе с отцом. 4 сентября ребенка уже осмотрели медики, она была здорова. Так как у родителей не было никаких документов на девочку, то провели экспертизу ДНК. Она установила, что девочку воспитывают родные мать и отец.
Мать девочки оштрафовали на 2 000 рублей за проживание без регистрации. В ходе проверки женщине оформили временную регистрацию в селе Паниковец. Женщина все же согласилась отдать дочь в школу. Она будет учиться в школе села Стегаловка Долгоруковского района. Оформлять ребенку свидетельство о рождении придется через обращение в суд.
10 2270
жуть-жуткая!
Сенсей
СТУДГОРОДОК, 26
Нона
2000₽?!
Маруся
Нормально
НЕ ПАТРИОТ
Гыгы
Лен тач Липецк - ищи в вк.