Общество

сегодня, 16:04

Пропавшей в Елецком районе 8-летней девочки официально не существовало

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#пропавшие без вести
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Пропавшей в Елецком районе 8-летней девочки официально не существовало

У ребенка, которого от учебы школы хотели спрятать в Москве, не оказалось даже свидетельства о рождении.

Прокуратура Елецкого района завершила проверку обстоятельств исчезновения 8-летней девочки в селе Паниковец. По итогам проверки, прокурор внес представления в адрес начальника отдела районного образования, главы Воронецкого сельсовета и начальника ОМВД по Елецкому району. Кроме того, матери пропавшего ребенка выписан штраф в 2 000 рублей.

Проверка восстановила хронологию событий, связанных с исчезновением 8-летней девочки. 

Прокуратура выяснила, что ребенок родился в доме знакомых родителей, когда те жили в одной из деревень Тверской области. Документы девочке глубоко верующие родители оформлять не стали, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Осенью 2018 семья переехала в Липецкую область и обосновалась в Елецком районе. В конце лета в дом к семье пришла директор школы села Воронец и представители опеки. Они потребовали от матери девочки дать согласие на то, чтобы ребенок ходил в школу. Затем девочку, у которой не было никаких документов, каким-то чудом зачислили в первый класс приказом директора школы.

Мать девочки, учительница по образованию, не хотела отдавать ребенка в обычную школу. Она решила посоветоваться с отцом ребенка, который тогда находился в Московской области, как избежать светского образования. У отца возник план — тайно увезти девочку в Москву. Для того, чтобы перевезти ребенка из Елецкого района в Подмосковье, мужчина обратился к своему знакомому отцу Федору. Этот мужчина в ночь на 30 августа прибыл в Паниковец. С ним была записка от отца девочки: тот предлагал специально для органов опеки инсценировать исчезновение ребенка, а на самом деле отправить девочку жить к отцу Фёдору. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.

2 сентября, когда девочка не пришла на линейку, в дом ее семьи приехала директор школы. Мать ученицы, что потом показал детектор лжи, соврала, что ребенок пропал. После этого началась масштабная поисковая операция: два дня девочку искали спасатели, волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Тем временем мать девочки проверяли на полиграфе и вскоре она во всем призналась: ее дочь жива и здорова, находится в подмосковном городе Щелково вместе с отцом. 4 сентября ребенка уже осмотрели медики, она была здорова. Так как у родителей не было никаких документов на девочку, то провели экспертизу ДНК. Она установила, что девочку воспитывают родные мать и отец.

Мать девочки оштрафовали на 2 000 рублей за проживание без регистрации. В ходе проверки женщине оформили временную регистрацию в селе Паниковец. Женщина все же согласилась отдать дочь в школу. Она будет учиться в школе села Стегаловка Долгоруковского района. Оформлять ребенку свидетельство о рождении придется через обращение в суд.
10 2270
#пропавшие без вести
2

Комментарии (10)

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жуть-жуткая!

11 минут назад
Сколько же на белом свете чокнутых живет людей- деньги они не считают сатанинскими бумагами, а вот паспорт(свидетельство о рождении) - это всё от дьявола?!... В советские годы таких сразу определяли в психоневрологический интернат, а сегодня у нас свобода личности, кто - что задумает, то и делает....
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Сенсей

30 минут назад
Нах послала бы всех матушка изначально, да и делов.
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СТУДГОРОДОК, 26

41 минуту назад
Алка, когда бычара ее бросил, не хотела рожать. Утягивалась до конца. По улице не ходила. Машину каждый день к подъезду подавал ёпарь Сашка. А Маринка закрывала Алку спиной. Алка ходила в широкой одежде. Родила Ярика и сразу бросила его на попечение Толика и Маринки Толик гордился писдюком, важно вышагивал как гусь обосранный, катал Ярика на саночках. И Ярик отчебучил! Сказал толстожопой ведьмаке Маринке, что зарежет одноклассника! Всю весну, лето и осень бабки сходят с ума: куда девалась Алка? Видели только, что в день когда нашли найденыша на ЛТЗ Алкин ёпарь привозил черный довольно тяжелый пакет, поднялся на 5 этаж, и сразу слинял
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Нона

43 минуты назад
Жесть. Все-таки свидетельница правильно видела, как мать уходила на окраину с девочкой, а возвращалась без. Вот идиоты
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2000₽?!

44 минуты назад
А во сколько обошлись поисковые мероприятия? А моральный ущерб людям, которые искренне переживали за ребёнка? Родители-не собственники маленького, но уже Человека, не имеют права лишать его образования (не будем говорить о качестве, но -какое есть), общения с ровесниками.
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Маруся

47 минут назад
Дебильность наших законов состоит в том, что для получения документов родителям придется обращаться в суд, в который они естественно не обратятся и ребенок будет как и дальше жить без свидетельства о рождении. Этих родителей на слабоумие не проверяли?
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Нормально

49 минут назад
Т.е. если не было свидетельства, то юридически и ребенка не было. Могли вообще прикопать в огороде и ни кто не спохватился бы и только штраф.
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НЕ ПАТРИОТ

54 минуты назад
Прав был Ленин! - * для народа!
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Гыгы

сегодня, 16:13
Сколько еще таких. Никто не считал. Где был глава сельской администрации.
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Лен тач Липецк - ищи в вк.

сегодня, 16:12
Прав родителей не лишили еще?
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