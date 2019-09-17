50 минут назад
Пьяный рецидивист забил знакомого металлической трубой
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела неоднократно судимого жителя Измалковского района, обвиняемого в жестком избиении двух знакомых, один из которых умер от полученных травм.
После избиения обвиняемый ушел домой.
На время предварительного следствия он был заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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