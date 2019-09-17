Происшествия

50 минут назад

Пьяный рецидивист забил знакомого металлической трубой

2 508
#убийство
Пьяный рецидивист забил знакомого металлической трубой

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела неоднократно судимого жителя Измалковского района, обвиняемого в жестком избиении двух знакомых, один из которых умер от полученных травм.

По данным следствия,мужчина поссорился с двумя знакомыми ночью 29 июня во время совместного застолья. Решив проучить обидчиков, он вышел на улицу, подобрал фрагмент металлической трубы, вернулся в дом и жестоко избил обоих собутыльников. 43-летнему мужчине он нанес смертельные травмы, тот умер до приезда бригады «скорой помощи», второй потерпевший с травмой головы и переломами ребер был госпитализирован.

После избиения обвиняемый ушел домой.

На время предварительного следствия он был заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство

Комментарии (2)

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K4M PG-13

2 минуты назад
Туда ему и дорога... в тюрьму! Пусть сгниёт там, алкаш поганый!
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АлкоСинь

16 минут назад
Синька зло, залил бухло, сорвало башню, навертел и присел.
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