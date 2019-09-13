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Табачному барону не дали развернуться в Липецке

13 1535
#акцизы #контрафакт
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Табачному барону не дали развернуться в Липецке

За приобретение и хранение в целях сбыта табачных изделий с поддельными акцизными марками жителю Липецка назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, сообщила руководитель пресс-службы Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 29-летнему Виктору Кулешову. Он с октября 2017 года по 20 февраля 2018 года приобрел и хранил с целью сбыта табачную продукцию без соответствующей маркировки, а именно: 75 120 пачек сигарет с фильтром зарубежных производителей. 

Сигареты были оклеены поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имеют внешнее сходство с подлинными, произведенными по технологии Гознак. Товар Виктор Кулешов хранил на складе в районе Трубного проезда, из этого склада он развозил свой товар предпринимателям для последующей реализации. 

Виктор Кулешов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере). 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл частичное признание вины, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого.

Суд назначил Виктору Кулешову наказание  в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. 

13 1535
#акцизы #контрафакт
1

Комментарии (13)

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Вот так

22 минуты назад
Человек, это звучит гордо
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Перри Мейсон

24 минуты назад
Люблю курить, вас туда же)))
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Люблю курить

27 минут назад
Перри Мейсон, а тебя на *
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Человек

28 минут назад
Не надо никого оскорблять , все живут как хотят . Захотелось курить ,пусть курят . Не куришь - не кури . Мы свободные и разумные люди . Давайте попробуем уважать друг друга.
ответить

Ку

32 минуты назад
Житель, ты чёрт
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Курильщиков

37 минут назад
не пугают ни рак ,ни могила,живут одним днем !
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Вальтер с кладбища

40 минут назад
Житель, быдло ты! А мы интелегенты всегда курим!
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Житель

46 минут назад
курение удел "быдла"...скорее сдохнут..
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Перри Мейсон

47 минут назад
Барыги не жалко..
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Пятница 13-е

48 минут назад
Я мне по фиг, я вообще не курю!
ответить
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