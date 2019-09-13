Табачному барону не дали развернуться в Липецке

За приобретение и хранение в целях сбыта табачных изделий с поддельными акцизными марками жителю Липецка назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, сообщила руководитель пресс-службы Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 29-летнему Виктору Кулешову. Он с октября 2017 года по 20 февраля 2018 года приобрел и хранил с целью сбыта табачную продукцию без соответствующей маркировки, а именно: 75 120 пачек сигарет с фильтром зарубежных производителей.



Сигареты были оклеены поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имеют внешнее сходство с подлинными, произведенными по технологии Гознак. Товар Виктор Кулешов хранил на складе в районе Трубного проезда, из этого склада он развозил свой товар предпринимателям для последующей реализации.



Виктор Кулешов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере).



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл частичное признание вины, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого.



Суд назначил Виктору Кулешову наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.



