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Табачному барону не дали развернуться в Липецке
За приобретение и хранение в целях сбыта табачных изделий с поддельными акцизными марками жителю Липецка назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, сообщила руководитель пресс-службы Липецкого областного суда Юлия Дружинина.
Сигареты были оклеены поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имеют внешнее сходство с подлинными, произведенными по технологии Гознак. Товар Виктор Кулешов хранил на складе в районе Трубного проезда, из этого склада он развозил свой товар предпринимателям для последующей реализации.
Виктор Кулешов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере).
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл частичное признание вины, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого.
Суд назначил Виктору Кулешову наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
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Перри Мейсон
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Перри Мейсон
Пятница 13-е