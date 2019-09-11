В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие двое суток Липецкая область все еще остается под влиянием антициклона - сохранится теплая погода без осадков.

14 сентября днем через территорию региона пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12-13 сентября 18-19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы, 14 сентября — 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.



День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 1 градус тепла.



